В этом году самый крупный кинофорум страны и единственный в Центральной Азии кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), состоится под знаком трех юбилеев – 110-летия Шакена Айманова и носящей его имя с 1984 года (40 лет) национальной киностудии «Казахфильм», основанной в 1934 году и отметившей 90-летие. Учредителем и организатором фестиваля выступило Министерство культуры и информации РК. Непосредственная организация мероприятия доверена АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова.

С момента зарождения МКФ «Евразия» в 1998 году сформировалось целое поколение казахстанских кинематографистов, которое выросло на традициях этого фестиваля. Их по праву можно назвать «поколением Евразии». Напомним, что в разные годы почетными гостями фестиваля были Катрин Денев, Кевин Костнер, Изабель Аджани, Пьер Ришар, Софи Марсо, Джереми Айронс, Орнелла Мути, Стивен Сигал, Сигурни Уивер, Жерар Депардье и многие другие звез­ды мирового кинематографа.

По словам организаторов, в этом году на «Евразии» пройдет международный конкурс, в рамках которого будут состязаться полнометражные киноленты из стран Европы и Азии, а также конкурс стран Центральной Азии и Тюркского мира. Насыщенной ожидается и деловая площадка «Евразии». Много­численные мастер-классы и «круглые столы» пройдут в университете «Туран» и Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, а сами киномастера пообщаются в рамках ПРОКК (Профессионального клуба кинематографистов).

Особенностью фестиваля этого года является то, что он обещает стать прорывным для казахских женщин-режиссеров – Айжан Касымбек, Асель Аушакимовой, Ольги Коротко, Малики Мухамеджан, Шарипы Уразбаевой и Заки Абдрахмановой.

– Ранее их фильмы участвовали в различных престижных международных кинофестивалях, – отметила киновед Гульнара Абикеева. – И на «Евразии» они могут состязаться между собой уже после полученных в мире призов, а также наравне с фильмами, созданными режиссерами-мужчинами. Национальный конкурс тоже обещает быть потрясающим, так как в нем будут участвовать отечественные фильмы, которые получали призы в Токио, Локарно, Шанхае, Нью-Йорке...

Церемония торжественного открытия XVII МКФ «Евразия» состоится 24 ноября на Новой площади Almaty Theatre.