Подчеркнута нацеленность на тесное взаимодействие

Правительство
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Фарид Юмашев

Премьер-министр Олжас Бектенов вчера в Астане провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы деятельности инвесторов в стране, их вклад в развитие внутристрановой ценности, сообщила пресс-служба руководителя Правительства. Как было подчеркнуто на заседании, по поручению Главы государства в республике принимаются системные меры, направленные на улучшение делового климата, рост темпов диверсификации экономики. По мнению ряда экспертов, это позволит обеспечить дополнительный приток капитала, нарас­тить ресурсный потенциал и запустить новые промышленные производства.

В этой связи Премьер-министр подчеркнул нацеленность Правительства на тесное взаимодействие с инвесторами для реализации новых проектов в приоритетных отраслях экономики, обеспечения глубокой локализации и расширения занятости.

– Как неоднократно подчеркивал Президент страны, в текущих геополитических и экономи­ческих условиях приоритетом является создание благоприятной среды для повышения предпринимательской активности за счет привлечения частных инвестиций. Мы заинтересованы совместно с вами создавать новые производства в Казахстане. Важно раскрыть потенциал новых направлений сотрудни­чества и реализовать прорывные проекты в приоритетных секторах экономики. Правительство рес­публики всегда доступно для конструктивного диалога и готово совместно находить решения, способствующие развитию нашей страны, – заявил Олжас Бектенов.

В ходе заседания заслушаны доклады совместных рабочих групп по вопросам реализации инвестиционной политики; здравоохранения и развития фармацевтической промышленности; энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли; трудового законодательства, человеческого капитала; цифровизации.

Выступили председатель правления Ассоциации «Казах­станский Совет иностранных инвесторов», управляющий партнер EY в странах Центральной Азии и Кавказа Ерлан ­Досымбеков, управляющий директор ExxonMobil Kazakhstan Inc. Сесиль Ролин, директор по маркетингу и сбыту в респуб­ликах Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» Димитрий Пропп, управляющий партнер и исполнительный директор KPMG Caucasus and Central Asia Сакен Жумашев, генеральный директор АО «Химфарм» Адам Алексеюк, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития ­Хусейн Озхан.

Спикеры отметили, что предстоящая работа будет направлена на совершенствование экологического регулирования, «облачных» технологий и искусственного интеллекта, миграционных норм, цифровизацию процессов в сфере недропользования, усиление межведомственной координации по вопросу падения уровня Каспийского моря, привлечение инвестиций и технологий в здравоохранение.

С комментариями по затронутым инвесторами вопросам выступило руководство минис­терств национальной экономики, энергетики, труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, здравоохранения.

Так, по словам руководителей отраслевых ведомств, в Казах­стане реализуется ряд системных мер по улучшению делового климата. Принят Закон «О промышленной политике», предусматривающий поддерж­ку локальных поставщиков и их интеграцию в цепочки добавленной стоимости.

Актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года, нацеленная на формирование устойчивой бизнес-экосистемы. Запущена Национальная цифровая инвестиционная платформа, упрощающая этапы реализации проектов. Обеспечена инфраструктурная поддерж­ка – инвесторам предоставляются готовые производственные площадки в специальных экономических, индустриальных и малых промышленных зонах. Проводится работа по заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов с целью более полной загрузки действующих производств и привлечения новых участников.

По итогам заседания Премьер-министр поручил заинтересованным государственным органам и организациям проработать озвученные вопросы и рекомендации.

#заседание #инвесторы #Олжас Бектенов

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