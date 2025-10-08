Деятельность центра направлена на развитие практических навыков студентов в области ветеринарии, биотехнологий и аграрного произ­водства. На новой учебной площадке, оснащенной современным оборудованием, студенты смогут освоить дополнительные навыки, будут знакомиться с результатами научных исследований, работать над научными проектами, а также готовиться к областным и респуб­ликанским этапам чемпионата. Кроме того, здесь будут повышать квалификацию и действующие специалисты отрасли.