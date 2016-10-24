​Подмоченная репутация

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Алмалинский район считается культурным центром Алматы, однако в последнее время он не всегда соответствует этому критерию. Раньше его украшали ухоженные парки и скверы, а сейчас здесь увлекаются бездумной обрезкой и формовкой кроны деревьев, вместо того чтобы организовать своевременный полив зеленых насаждений. Яркий пример безразличия к главному богатству – высохшие зеленые насаждения, находящиеся в ста метрах от район­ного акимата. И никаких мер по спасению деревьев не было принято – их просто спилили. Сегодня на этом месте – пустырь.

Засоренный арык в районе улиц Толе-би и Жарокова – из той же серии. После каждого дождя летом, вес­ной и осенью потоки воды заливают тротуар. Люди вынуждены выходить на проезжую часть дороги, чтобы обойти море разливанное. И это не единственный такой арык в городе. А если учесть, что для Алматы арычная сеть – жизненно важная коммуникация, то и проблемы маленьких засоренных арыков в прямом смысле выливаются большим «потопом» на городские улицы.

Проблему злополучного арыка пришлось на днях донести лично до акима Алмалинского района Жасулана Естенова. Он в ответ сослался на недобросовестное выполнение своих обязательств подрядными организациями. Словно ни у кого в районе нет контрольной функции!

Замечу: об этой же проблеме мы сообщали и курирующему вопросы благоустройства заместителю акима Ермеку Бейсеуову. Но воз и ныне там. Хотя, надо признать, летом здесь велись работы. Люди были уверены, что проблема решится. Но первый же осенний дождь вновь привел к «потопу».

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