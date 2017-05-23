​Поднялись выше

Два заключительных матча команда Казахстана, оспаривавшая места с 5-го по 8-е, провела с большим подъемом и завершила со счетом 3:0 в свою пользу. Сначала были повержены сверстницы из Малайзии (25:23, 25:15, 25:22), а затем – из Гонконга (25:17, 25:13, 25:15).

Всего в городе Накхонратчасима отношения выясняли 13 команд Азии, Австралии и Новой Зеландии, а первая по ранжиру шестерка выглядит так: Япония, Таиланд, Вьетнам, Китайский Тайпей, Казахстан и Гонконг. По сравнению с девятым местом, завоеванным на предыдущем молодежном чемпионате Азии в 2015 году, нынешняя пятая строчка в итоговом протоколе – несомненный успех волейболисток из Казахстана.