Подозреваемого в изнасиловании девушки-инвалида задержали в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.
Как сообщает телеканал со ссылкой на один из столичных Instagram-пабликов, в 21:00 часов 8 августа в подъезде дома по адресу Сарайшык, 5/1 пьяный мужчина напал на девушку-инвалида, страдающую ДЦП.
Согласно размещенной в соцсетях информации, соседи вызвали полицейских, которые задержали подозреваемого и увезли его на экспертизу.
«В полицию поступило сообщение, что в подъезде 29-летнюю жительницу дома изнасиловал неизвестный мужчина. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Назначены необходимые экспертизы», – прокомментировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.
Как сообщает телеканал со ссылкой на один из столичных Instagram-пабликов, в 21:00 часов 8 августа в подъезде дома по адресу Сарайшык, 5/1 пьяный мужчина напал на девушку-инвалида, страдающую ДЦП.
Согласно размещенной в соцсетях информации, соседи вызвали полицейских, которые задержали подозреваемого и увезли его на экспертизу.
«В полицию поступило сообщение, что в подъезде 29-летнюю жительницу дома изнасиловал неизвестный мужчина. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Назначены необходимые экспертизы», – прокомментировали в пресс-службе ДП Нур-Султана.