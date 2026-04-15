Лудомана приговорили к шести годам заключения
Сотрудника исправительного учреждения, страдающего игровой зависимостью, осудили за взяточничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного надзорного органа
Прокуроры установили, что осужденные переводили деньги должностному лицу за вынесение положительных решений о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид, а также за пронос мобильных телефонов в нарушение правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы.
Деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах.
«Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением специального звания капитана юстиции. Приговор не вступил в законную силу», – говорится в информации.
Напомним, прокуратура области Ұлытау выявила нарушения антикоррупционного законодательства среди госслужащих.