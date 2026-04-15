Частная клиника незаконно «заработала» миллионы в Туркестанской области

Дана Аменова
специальный корреспондент

Также в регионе выявили приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Туркестанской области выявила факты незаконного получения и расходования средств в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, при проверке государственных и частных медицинских организаций были установлены случаи некачественного и ненадлежащего оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без лицензий.

Так, в одной из частных клиник области без разрешительных документов оказано более 28 тысяч консультаций «офтальмолога», «гастроэнтеролога», «аллерголога», «уролога», «психиатра», «гематолога», «генетика», «сосудистого хирурга», «нейрохирурга», нефролога», «инфекциониста», «невропатолога», «эндокринолога», «хирурга», «кардиолога», «фтизиатра», «рентгенолога», «ревматолога», «онколога» на сумму 91 млн тенге.

«Материалы по данному факту зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 214 УК РК, расследование проведено территориальным Департаментом экономических расследований. По результатам расследования дело прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с возмещением ущерба полностью», – говорится в информации.

Кроме того, выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге. Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты фиктивные 40 тысяч стоматологических услуг беременным женщинам и детям.

В ходе проверок были установлены случаи, когда один и тот же стоматолог в один день «оказывал» услуги несколько десяткам пациентов одновременно в разных клиниках. Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность таких данных.

По указанным фактам специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.

#прокуратура #клиника #хищения #ОСМС

