Злоумышленник, посещая кафе, компьютерные клубы, магазины, представлялся мастером по ремонту кондиционеров, видеокамер, вытяжек и имитировал работу по проверке оборудования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Действуя умышленно и из корыстных побуждений, он вводил работников и владельцев заведений в заблуждение, создавая видимость оказания технических услуг.

Войдя в доверие потерпевших, предлагал разменять их крупные деньги на мелкие, которые якобы находятся в его автомашине и скрывался с места совершения уголовного правонарушения. От действий мошенника пострадало 18 человек на общую сумму порядка 3 млн тенге, которые он потратил на личные нужды.

«По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана. По приговору суда его осудили на 4 годам и 6 месяцев лишения свободы. Материальный ущерб взыскан», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор вступил в законную силу.