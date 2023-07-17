Подозреваемый в убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области арестован

Суд санкционировал содержание под стражей жителю Туркестанской области, подозреваемому в убийстве 5-летней девочки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал судов области.

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Специализированный следственный суд города Туркестана рассмотрел ходатайство следственного управления Департамента полиции Туркестанской области.

«Постановлением от 15 июля 2023 года подозреваемому (по факту убийства малолетнего (часть 3 уголовной статьи «Убийство») – прим. ред.) Г.С. была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Участникам процесса разъяснили право и порядок обжалования постановления в вышестоящую инстанцию. Постановление не вступило в силу», – говорится в сообщении суда.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС ранее неоднократно судимый житель района Г., который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Убийство».

Президент поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в текущем году Г. приговора.

Позже стало известно, что Генпрокуратура принесла на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту халатности в отношении сотрудников службы пробации.