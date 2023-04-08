Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе

В Актюбинской области задержали подростка, угнавшего две автомашины, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Polisia.kz

17-летнего подростка из Атырау подозревают в двух автоугонах в Актобе. 30 марта на телефон "102" центра оперативного управления поступило сообщение о попытке автоугона во дворе многоэтажных домов по улице К.Сатпаева.

Прибывшим нарядом полиции установлено, что хозяин автомашины на ночь оставил ключи в замке зажигания и закрыл авто пультом. Этим воспользовался злоумышленник, но при выезде со двора машина заглохла.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили 17-летнего подростка из Атырау. По результатам предварительного следствия установлено, что в ту же ночь подозреваемый совершил угон другой автомашины Lada Granta.

По фактам угона начато досудебное расследование по ст. 200 ч.1 УК РК.