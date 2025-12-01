Полиция раскрыла дело с ложными сообщениями о минировании школы в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В одну из столичных школ поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах: сначала через звонок с роботизированным голосом, спустя два дня — на личный номер директора школы. В обоих случаях экстренные службы провели эвакуацию и обследование здания, угрозы не подтвердились.

"Установлено, что сообщения инициировал ученик 8-го класса. Подросток увидел в социальной сети предложение за плату отправлять ложные сведения, предоставил доступ к своему телефону и таким образом попытался сорвать учебный процесс. По данному факту возбуждено уголовное дело, родители несовершеннолетнего привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Школьник поставлен на учет в органах внутренних дел", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет серьезную уголовную ответственность и обязанность возместить материальный ущерб.