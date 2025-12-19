фото Ассоциации по гребле и парусному спорту Туркестанской области

Соответствующий всем олимпийским стандартам, гребной канал международного уровня стал не просто спортивным сооружением, но символом нового этапа развития водных видов спорта не только в области, но и в Казахстане в целом.

Сегодня академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ развиваются в 12 регионах респуб­лики. Систематически этими видами спорта занимаются более шести тысяч человек.

При этом долгое время казахстанским спортсменам приходилось выезжать за рубеж для участия в международных сборах и подготовки к соревнованиям. Теперь у национальных команд появилась собственная домашняя база, что создает условия для повышения спортивных результатов и воспитания нового поколения чемпионов.

Особую гордость региона составляет команда параканоистов Туркестанской области, которая по праву считается сильнейшей в стране. Развитие параканоэ началось в 2017 году по инициативе областной Ассоциации греб­ли и парусного спорта на базе областной спортивной школы олимпийского резерва. За сравнительно короткий срок были подготовлены два спортсмена с ограниченными возможностями, входящие в топ-10 мирового рейтинга, – Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева, которые уже стали чемпионами и призерами первенств континента и победителями Кубка Азии, а также представляли Казахстан на летних Паралимпийских играх в Париже.

В планах ассоциации – открытие спортивных отделений «Sup-бординг» «Виндсерфинг». Главная цель строительства суперсовременного гребного канала в областном центре – сделать Туркестан одним из международных центров гребных видов спорта.

– Чтобы гребцы показывали высокие результаты, они должны иметь круглогодичную возможность тренироваться на воде, – говорит председатель Ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области и города Шымкента директор Туркестанской областной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Денис Жарменов. – Такие условия сегодня есть только в Туркестане. Для выхода на международный уровень необходим современный инвентарь, база для проведения полноценных, качест­венных учебно-тренировочных сборов. Эту задачу в области выполнили, построив гребной канал в Туркестане.

Водный объект расположен в административно-деловом центре Туркестана и по праву считается уникальным для Центральной Азии. Он занимает площадь около 100 гектаров, его протяженность 2 км 222 метра, технические параметры полностью соответствуют международным стандартам, установлена современная электронная система старта и хронометража. Это позволяет проводить соревнования самого высокого уровня – от национальных чемпионатов до этапов Кубков Азии и мира.

Проект также выполняет важную инфраструктурную функцию: канал стал частью транспортировки воды от водо­хранилища Кенсай-Коскорган-2 через строящийся возвратный канал, обеспечивающий ирригационную и арычную системы административно-делового цент­ра Туркестана. Вода канала используется для полива зеленых насаждений девяти зон города, что способствует улучшению экологической обстановки.

Строительство объекта было технически сложным и включало масштабные гидротехнические работы, устройство геомембраны, бетонирование откосов, монтаж металлокаркасов эллингов и мультимедийных систем. Все работы были выполнены в установленные сроки с применением современных технологий и материалов.

Ключевым элементом канала стала система разметки трасс Albano, сертифицированная международными федерациями FISA и ICF. Она позволяет оперативно адаптировать дистанции под различные дисциплины, отличается ветроустойчивостью, минимальной зависимостью от уровня воды и высокой точностью даже при сложных погодных условиях.

На территории стран СНГ подобные сооружения имеются лишь в России (Москва и Казань) и Узбекистане (Самарканд), при этом большинство из них, за исключением канала в Казани, были построены еще в советское время.

Канал спроектирован с учетом требований Международной федерации академической гребли (FISA) и Международной федерации каноэ (ICF). Современная инфраструктура, удобные стартовые зоны, системы безопасности и зрительские трибуны делают его полноценной ареной для проведения крупных международных соревнований.

На церемонии открытия присутствовал президент ICF Томас Кониеццко, который отметил высокий уровень объекта и его готовность принимать крупнейшие международные старты.

Историческим событием стало проведение первых крупных республиканских соревнований по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ, а также международного турнира по академической гребле Turkistan cup. По словам Дениса Жарменова, эти старты стали важной вехой в истории развития гребных видов спорта в стране.

Кроме того, по итогам конгресса Азиатской федерации гребли (АСС), который прошел в Таиланде, достигнута договоренность о проведении в 2026 году чемпионата Азии по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в Туркестане. Казахстан впервые примет соревнования такого уровня – около 500 спортсменов из более 30 стран в течение четырех дней будут бороться за медали в различных дисциплинах.

На территории комплекса имеются трибуна для зрителей на 1 000 мест, административные помещения, где располагается спортивная школа, тренажерный зал для силовых тренировок, зал для сухой гребли с современными гребными тренажерами, зал для йоги и растяжки, медицинские кабинеты для допинг-офицеров и массажа, самые большие в мире эллинги для хранения тренировочных и гоночных лодок. Благоустроенная набережная с детскими игровыми и спортивными площадками, беговая и велодорожка по всему периметру, большая пляжная зона.

Гребной канал выполняет и важную социальную роль. Вокруг него сформирована зеленая зона, которая является парком под открытым небом для горожан. Помимо гребли, здесь есть все условия для занятий пляжным футболом и волейболом, плаванием на открытой воде и триатлоном.

Появление гребного канала укрепляет позиции Туркестана как одного из ключевых спортивных центров страны, способствует развитию туризма и повышает международную узнаваемость региона. Эксперты отмечают, что водные виды спорта относятся к числу самых «медалеемких» на Олимпийских играх, а инвестиции в инфраструктуру сегодня – это основа будущих побед казахстанских спортсменов.

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) планирует создание хаба на базе существующего гребного канала. Этот стратегический шаг направлен на укрепление позиций гребли и смежных дисциплин в регионе.

Хаб станет ключевым центром для проведения тренировок, соревнований и образовательных программ, ориентированных на спортсменов, тренеров и судей из стран Центральной Азии.

В целом спортивная инфраструктура региона продолжает планомерно развиваться. В уходящем году в Туркестанской области введены в эксплуатацию 102 спортивных объекта, в следующем планируется сдача еще 10 комплексов. Для людей с особыми потребностями открыты 22 адаптированные спортивные секции. В Туркестане функционируют стадион «Туркестан-Арена», международный теннисный центр, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова и Ледовый дворец.

Впервые в истории области более 400 подростков получили возможность заниматься хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком. Кроме того, ведется строительство ипподрома, который станет площадкой для развития конного спорта и возрождения национальных традиций.

Гребной канал в Туркестане – это не только вода и спортивные дорожки. Это долгосрочный вклад в здоровье нации, воспитание молодежи и формирование нового спортивного имиджа Казахстана.