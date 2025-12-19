В уходящем году в Туркестане появился объект, способный изменить спортивную карту страны
Соответствующий всем олимпийским стандартам, гребной канал международного уровня стал не просто спортивным сооружением, но символом нового этапа развития водных видов спорта не только в области, но и в Казахстане в целом.
Сегодня академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ развиваются в 12 регионах республики. Систематически этими видами спорта занимаются более шести тысяч человек.
При этом долгое время казахстанским спортсменам приходилось выезжать за рубеж для участия в международных сборах и подготовки к соревнованиям. Теперь у национальных команд появилась собственная домашняя база, что создает условия для повышения спортивных результатов и воспитания нового поколения чемпионов.
Особую гордость региона составляет команда параканоистов Туркестанской области, которая по праву считается сильнейшей в стране. Развитие параканоэ началось в 2017 году по инициативе областной Ассоциации гребли и парусного спорта на базе областной спортивной школы олимпийского резерва. За сравнительно короткий срок были подготовлены два спортсмена с ограниченными возможностями, входящие в топ-10 мирового рейтинга, – Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева, которые уже стали чемпионами и призерами первенств континента и победителями Кубка Азии, а также представляли Казахстан на летних Паралимпийских играх в Париже.
В планах ассоциации – открытие спортивных отделений «Sup-бординг» «Виндсерфинг». Главная цель строительства суперсовременного гребного канала в областном центре – сделать Туркестан одним из международных центров гребных видов спорта.
– Чтобы гребцы показывали высокие результаты, они должны иметь круглогодичную возможность тренироваться на воде, – говорит председатель Ассоциации гребли и парусного спорта Туркестанской области и города Шымкента директор Туркестанской областной школы олимпийского резерва по водным видам спорта Денис Жарменов. – Такие условия сегодня есть только в Туркестане. Для выхода на международный уровень необходим современный инвентарь, база для проведения полноценных, качественных учебно-тренировочных сборов. Эту задачу в области выполнили, построив гребной канал в Туркестане.
Водный объект расположен в административно-деловом центре Туркестана и по праву считается уникальным для Центральной Азии. Он занимает площадь около 100 гектаров, его протяженность 2 км 222 метра, технические параметры полностью соответствуют международным стандартам, установлена современная электронная система старта и хронометража. Это позволяет проводить соревнования самого высокого уровня – от национальных чемпионатов до этапов Кубков Азии и мира.
Проект также выполняет важную инфраструктурную функцию: канал стал частью транспортировки воды от водохранилища Кенсай-Коскорган-2 через строящийся возвратный канал, обеспечивающий ирригационную и арычную системы административно-делового центра Туркестана. Вода канала используется для полива зеленых насаждений девяти зон города, что способствует улучшению экологической обстановки.
Строительство объекта было технически сложным и включало масштабные гидротехнические работы, устройство геомембраны, бетонирование откосов, монтаж металлокаркасов эллингов и мультимедийных систем. Все работы были выполнены в установленные сроки с применением современных технологий и материалов.
Ключевым элементом канала стала система разметки трасс Albano, сертифицированная международными федерациями FISA и ICF. Она позволяет оперативно адаптировать дистанции под различные дисциплины, отличается ветроустойчивостью, минимальной зависимостью от уровня воды и высокой точностью даже при сложных погодных условиях.
На территории стран СНГ подобные сооружения имеются лишь в России (Москва и Казань) и Узбекистане (Самарканд), при этом большинство из них, за исключением канала в Казани, были построены еще в советское время.
Канал спроектирован с учетом требований Международной федерации академической гребли (FISA) и Международной федерации каноэ (ICF). Современная инфраструктура, удобные стартовые зоны, системы безопасности и зрительские трибуны делают его полноценной ареной для проведения крупных международных соревнований.
На церемонии открытия присутствовал президент ICF Томас Кониеццко, который отметил высокий уровень объекта и его готовность принимать крупнейшие международные старты.
Историческим событием стало проведение первых крупных республиканских соревнований по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ, а также международного турнира по академической гребле Turkistan cup. По словам Дениса Жарменова, эти старты стали важной вехой в истории развития гребных видов спорта в стране.
Кроме того, по итогам конгресса Азиатской федерации гребли (АСС), который прошел в Таиланде, достигнута договоренность о проведении в 2026 году чемпионата Азии по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ в Туркестане. Казахстан впервые примет соревнования такого уровня – около 500 спортсменов из более 30 стран в течение четырех дней будут бороться за медали в различных дисциплинах.
На территории комплекса имеются трибуна для зрителей на 1 000 мест, административные помещения, где располагается спортивная школа, тренажерный зал для силовых тренировок, зал для сухой гребли с современными гребными тренажерами, зал для йоги и растяжки, медицинские кабинеты для допинг-офицеров и массажа, самые большие в мире эллинги для хранения тренировочных и гоночных лодок. Благоустроенная набережная с детскими игровыми и спортивными площадками, беговая и велодорожка по всему периметру, большая пляжная зона.
Гребной канал выполняет и важную социальную роль. Вокруг него сформирована зеленая зона, которая является парком под открытым небом для горожан. Помимо гребли, здесь есть все условия для занятий пляжным футболом и волейболом, плаванием на открытой воде и триатлоном.
Появление гребного канала укрепляет позиции Туркестана как одного из ключевых спортивных центров страны, способствует развитию туризма и повышает международную узнаваемость региона. Эксперты отмечают, что водные виды спорта относятся к числу самых «медалеемких» на Олимпийских играх, а инвестиции в инфраструктуру сегодня – это основа будущих побед казахстанских спортсменов.
Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) планирует создание хаба на базе существующего гребного канала. Этот стратегический шаг направлен на укрепление позиций гребли и смежных дисциплин в регионе.
Хаб станет ключевым центром для проведения тренировок, соревнований и образовательных программ, ориентированных на спортсменов, тренеров и судей из стран Центральной Азии.
В целом спортивная инфраструктура региона продолжает планомерно развиваться. В уходящем году в Туркестанской области введены в эксплуатацию 102 спортивных объекта, в следующем планируется сдача еще 10 комплексов. Для людей с особыми потребностями открыты 22 адаптированные спортивные секции. В Туркестане функционируют стадион «Туркестан-Арена», международный теннисный центр, спортивный комплекс имени Бекзата Саттарханова и Ледовый дворец.
Впервые в истории области более 400 подростков получили возможность заниматься хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком. Кроме того, ведется строительство ипподрома, который станет площадкой для развития конного спорта и возрождения национальных традиций.
Гребной канал в Туркестане – это не только вода и спортивные дорожки. Это долгосрочный вклад в здоровье нации, воспитание молодежи и формирование нового спортивного имиджа Казахстана.