Подведомственные организации Минторговли «раздули штат» – ВАП

На сегодня замечания устранены

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Структуры и штатная численность подведомственных организаций Минторговли приведены в соответствие с рекомендациями Минтруда, передает Kazpravda.kz

Соответствующая работа проведена в рамках исполнения предписания ВАП.

В ходе госаудита было установлено, что подведомственными организациями Комитета техрегулирования – КазСтандарт и РГП Национальный центр аккредитации – проигнорированы утвержденные рекомендации Минтруда в части рационального соотношения численности штатных единиц.

Во исполнение поручения ВАП РК комитет устранил выявленные недостатки.

Наряду с этим создан Информцентр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам. Это также было одним из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты. Новый центр вошел в структуру РГП «КазСтандарт».