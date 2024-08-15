Подведомственные организации Минторговли «раздули штат» – ВАП

На сегодня замечания устранены
Структуры и штатная численность подведомственных организаций Минторговли приведены в соответствие с рекомендациями Минтруда, передает Kazpravda.kz
Соответствующая работа проведена в рамках исполнения предписания ВАП.
В ходе госаудита было установлено, что подведомственными организациями Комитета техрегулирования – КазСтандарт и РГП Национальный центр аккредитации – проигнорированы утвержденные рекомендации Минтруда в части рационального соотношения численности штатных единиц.
Во исполнение поручения ВАП РК комитет устранил выявленные недостатки.
Наряду с этим создан Информцентр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам. Это также было одним из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты. Новый центр вошел в структуру РГП «КазСтандарт».