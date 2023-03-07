Поединки в Астане

В финале парного разряда сош­лись первый и второй сеяные дуэты соревнования. Казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) в трех сетах в зрелищном матче одержали победу над На Лэ Хан⁄Су Джон Чан из Южной Кореи со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 10:7.

– Непростой матч с элементами драмы, но если бы финал оказался другим, то оказалось бы неинтересно смотреть. Ранее уже играла против этой пары, причем также в финале – тогда тоже выиграли на решающем тай-брейке. Я знала, что девушки играют на хорошем уровне и будет тяжелый матч, надо было лишь бороться до конца... Очень рада, что финальный исход сложился в нашу пользу. Дома всегда приятно играть, и в Астане я выигрываю уже во второй раз: первая победа была несколько лет назад на Кубке Президента. Хочу сказать спасибо моей напарнице Ирине, мы провели отличную неделю, – отметила после церемонии награждения Анна Данилина.

Вместе с тем уже сегодня стартуют квалификации первого раунда турнира серии ITF World Tennis Tour BeeTV 60 Women’s в одиночном разряде, где сыграют сразу пять казахстанок, – организаторы соревнования предоставили wild card нашим молодым теннисисткам.

Дана Байдаулет на старте встретится с Софьей Лансаре, Еркежан Арыстанбековой предстоит сразиться с Екатериной Яшиной, а Айя Нупбай постарается сломить сопротивление Татьяны Прозоровой (все соперницы представляют Россию). Сандугаш Кенжибаева померится силами с Анной Броган из Германии, а Жанель Рустемова сыграет против

Софьи Шапатовой из Грузии.