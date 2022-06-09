Поэтапно, поступательно и эффективно

Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечает, что предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее нашей страны. И действительно, каждый казах­станец, ознакомившийся с изменениями и дополнениями, которые внесены в Конституцию, начинает осознавать размах преобразований в государственной структуре страны.

Республиканский референдум по изменению Конституции страны, инициированный Главой государства, призван стать своего рода водоразделом между старым и новым мышлением, за которым начинается строительство Нового Казахстана. Поэтому очень важно, чтобы предлагаемые всеобъемлющие перемены воплощались в жизнь поэтапно и поступательно, что позволит уберечься от ошибок и анархии.

И, говоря о внесенном пакете поправок в Конституцию, простые люди нашей страны обсуждают не новые нормы закона, а те перемены в жизни казахстанцев, которые они принесут, ускоряя общий процесс политического, экономического и социального реформирования в стране. И для рядовых казахстанцев плебисцит – это возможность улучшить свое положение, поскольку каждого прежде всего волнует вопрос: «Что даст конституцион­ная реформа ему и его семье?» Отдав свой голос на референдуме за улучшения, мы заложили фундамент преобразований, задали курс намечаемым политическим пре­образованиям.

Плебисцит используется во всем прогрессивном мире как одна из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. Поправки в Основной закон имеют для нашей страны судьбоносное значение, изменения затронут треть статей Конституции. Таким образом, наша Конституция получит совершенно новое измерение.

И необходимость такого очищения и обновления в умах наших сограждан зрела уже давно. «Перезагрузка» государственной системы управления обернулась делом незамедлительным, поскольку возраставшие как снежный ком на протяжении последних лет проблемы, в социально-экономическом развитии нашего общества в том числе, стали одной из причин январских событий этого года.

История человечества не знает более демократичного способа волеизъявления народа, поэтому значение референдума трудно переоценить. Цель же внесения новшеств в Основной закон – формирование благодатной среды для качественного изменения казахстанских реалий на основе повсеместного внедрения принципа верховенства закона.

В целом курс реформ, намеченных Главой государства, вместе с изменениями в законодательстве и системе официальных учреждений повлечет за собой и смену психологии госслужащих и рядовых граж­дан. «Государство для граждан» – общепринятый принцип любого слышащего государства.