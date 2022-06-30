Фото: Kazpravda.kz
Транспорт
Поезда будут ходить медленнее в Казахстане

Из-за аномальной жары в регионах Казахстана введены ограничения скорости движения поездов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Температура воздуха в северном и восточном регионах повысилась до отметки + 40°С, в южном и западном регионах +45° С.

«То есть при внешней температуре +40°С - 45°С, рельсы нагреваются до + 58°С - 62°С. 

Поэтому для обеспечения безопасности движения АО «НК «Қазақстан темір жолы» введены ограничения скорости движения поездов. В связи с этим составы прибывают в пункты назначения с опозданием. Компания приносит пассажирам извинения за неудобства», – отметили в компании.  

Неблагоприятные погодные условия в значительной степени осложняют работу машиниста. Локомотивные бригады проинструктированы об особом управлении поездов в период жары, проявляя осторожность и бдительность, добавили в ҚТЖ. 

 

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