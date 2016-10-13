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В мире нет ничего прекраснее скачущего коня, танцующей женщины и корабля под парусами. В минувшие выходные в Алматы прошли первая Международная конная выставка KazEqui 2016 и зажигательное конное шоу, где из перечисленного нельзя было увидеть разве что корабль. Праздник семейного формата с насыщенной программой собрал свыше тысячи человек. Катание на пони, футбол с лошадью, музыкальное костюмированное шоу и парад лошадей под живой оркестр, конкурс на лучшую шляпку – вот далеко не полный перечень того, что увидели посетители.

В конном клубе, на территории которого проходило шоу, живут орловские рысаки, русские тяжеловозы, мини-хорсы, очень спокойные ирландские лошади, которые идеаль­но подходят для занятий иппотерапией с детьми, – всего порядка 50 лошадей разных пород. Особенность клуба – «мягкий метод» воспитания и естественные отношения с животными (NaturalHorsemanship). Здесь же находится единственная в Казахстане тропа «Рай в леваде», создающая условия для жизни лошадей, сходные с теми, в которых живут дикие лошади. Кстати, прогуляться вдоль тропы и понаблюдать за животными в среде обитания могли все посетители.

– Мы планируем сделать конное шоу ежегодным. Интерес к мероприятию проявлен высокий, и это не случайно, ведь Казахстан – страна с богатой конной историей и традициями, – рассказала организатор KazEqui 2016 Марина Буканова. – Мы надеемся, что наше мероприятие даст положительный пример развитию конной культуры. Кроме того, мы хотели поделиться своим опытом в области альтернативных методов работы с лошадьми. В нашей ветеринарной клинике проводят реабилитацию и лечение лошадей по инновационным методикам. Большинство наших питомцев – так называемые «свободные лошади», которые воспитывались без насилия, без железной амуниции и без подков. Мы видим, что это дает хороший результат.

Забота о нуждах животных особенно важна при выращивании коней с чистокровной родо­словной. Впервые в Казахстане в рамках KazEqui 2016 прошло шоу арабских лошадей. В нем участвовали арабские чистокровные скакуны. Зрителям показали грациозных животных, элементы упражнений, рассказали про критерии оценки породы – красота головы, осанки, ног, изящность движений и манеры лошадей.

Разведение арабских лошадей – не только хобби для удовольствия, объяснил Игорь Бочкарев, руководитель шоу. Он профессио­нальный заводчик, руководитель Национального общества арабских лошадей (Москва) и проекта Saint-PetersburgInternationalCup. По словам Бочкарева, племенное коневодство – это перспективный, хотя и трудоемкий бизнес. Пример удачных инвестиций – жеребец Нубиец, в прошлом победитель шоу-чемпионатов в Европе и трехкратный чемпион России. Нубиец использовался в качестве жеребца-производителя в Голландии и России, его жеребята до сих пор занимают призовые места в различных чемпионатах по всему миру.

– Мероприятия с участием чистокровных арабских лошадей, будь то классические скачки или шоу-чемпионаты, всегда были интересны инвесторам и спонсорам, – отметил Игорь Бочкарев. – В год в мире проходит порядка 120 различных шоу и чемпионатов на всех пяти континентах. Наиболее престижные принимает у себя ОАЭ. К примеру, шоу-чемпионат DubaiInternationalCup имеет призовой фонд четыре миллиона долларов, а в арабской скачке в рамках Дубайского кубка мира разыгрывается один миллион долларов. Конными шоу пока занимаются отдельные энтузиасты. Нужны лошади, специалисты. Но раз мы делаем это шоу в Казахстане, лед уже тронулся. Думаю, что интерес к таким мероприятиям будет возрастать.

Алматинцы также увидели мини-спектакль «Легенды прерий» и посидели у настоящего индейского костра. Дети приняли участие в интерактивных играх со стрельбой из лука и киданием лассо. «Индейскую» программу в южную столицу привез Алексей Берков (Санкт-Петербург), мастер по NaturalHorsemanship и работе со свободной лошадью, приемный сын племени апачей и автор книги «Лошади в культуре и жизни индейцев Великих равнин». «Легенды прерий» – театральная постановка на манеже, которая знакомит с одной из версий происхождения и распространения «натуральных методик» взаимодействия с лошадьми.

– Индейская конная культура основана на доверии и уважении, – объясняет Алексей Берков. – Длительный перегон требует постоянного непринужденного взаимодействия и общения и от коня, и от наездника. Оба ментально должны стать единым целым. Сделать это насильно – невозможно. «Обычно человек, сам того не зная, учит лошадь сопротивляться, а потом подавляет сопротивление. Свободная, прежде всего психически свободная лошадь, не знает, что такое насилие. Она даже не думает, что можно сопротивляться. Такая лошадь – союз­ник, сама проявляет инициативу. Даже если человек попросит сделать что-то непривычное, она не будет сопротивляться, а сделает, потому что доверяет.