Пограничники пресекли контрабанду табачных стиков на 6 млн тенге

Пограничники провели операцию по задержанию подозреваемых в незаконных поставках табачных стиков в Жамбылской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК .

Фото: Kazpravda.kz

10 июня военнослужащие пограничного отделения «Қарасай батыр» пограничного управления по Кордайскому району Департамента Пограничной службы по Жамбылской области на казахстанско-кыргызском участке государственной границы изъяли табачные стики в количестве 19 коробок стоимостью в 25 млн тенге.

В даное время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данной противоправной деятельности.