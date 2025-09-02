В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники областной прокуратуры завершили расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов, сообщает Kazpravda.kz

В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – работники ряда банков (Kaspi Bank, Forte Bank, Евразийский Банк, Jusan bank), при участии которых на протяжении более 5 лет совершены мошеннические действия.

Жертвами преступлений стали 348 граждан РК, ущерб составил 3,7 млрд тенге. Следствие выявило имущество, приобретенное на преступные деньги, - квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных.

Общая стоимость изъятого – 2,7 млрд тенге.

«Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд», – проинформировали в надзорном органе.

В прокуратуре призвали граждан быть бдительны и не доверять мошенникам. Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК разглашению не подлежит.