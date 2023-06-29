Похищенное во время январских событий оружие нашли возле могил в Таразе

Похищенное в ходе январских событий оружие нашли возле могил в городе Таразе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

Фото пресс-службы ДП Жамбылской области

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в рамках ОПМ "Қарасора-2023" по улице Махамбет батыра в Таразе среди зарослей травы возле кладбища обнаружили 3 полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами.

"Из мешков были изъяты самозарядный гладкоствольный карабин "Сайга 410" с 3 боеприпасами 10,25 мм калибра, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье "ИЖ КА" 16 мм калибра, одноствольный гладкоствольный винчестер Hatsan 12 мм калибра, похищенный со склада Департамента полиции Жамбылской области, а также одноствольное гладкоствольное охотничье ружье "ИЖ 17" 16 мм калибра со стертыми заводскими номерами", – уточнили в ведомстве.

Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза, сообщил начальник УПН подполковник полиции Алим Бажикбаев.