Похитившей более 12 млн тенге директору интерната для сирот вынесли приговор в ВКО

Общество
Адиль Саптаев
Фото: zen.yandex.kz
В пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска сообщили, что рассмотрели уголовное дело в отношении директора КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz.

Следствие установило, что подсудимая, которая занимала должность директора с 2013 по 2019 годы, похитила вверенное чужое имущество на общую сумму 12 830 996 тенге.

Вину подтвердили показания представителя потерпевшего, свидетелей, бухгалтерские документы и заключение экспертизы.

Подсудимая вину не признала. Бывший директор и её адвокат просили вынести оправдательный приговор и прекратить дело.

Прокурор требовала назначить 9 лет лишения свободы, однако свою роль в этом деле сыграли дети виновной.

"С учетом совершения уголовного правонарушения впервые, наличия несовершеннолетнего ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств и учитывая, что ущерб не возмещен, суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", — сообщили в суде № 2.

Приговор не вступил в законную силу.

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