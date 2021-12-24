Похитившей более 12 млн тенге директору интерната для сирот вынесли приговор в ВКО

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В пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска сообщили, что рассмотрели уголовное дело в отношении директора КГУ "Областная специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz
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Следствие установило, что подсудимая, которая занимала должность директора с 2013 по 2019 годы, похитила вверенное чужое имущество на общую сумму 12 830 996 тенге.
Вину подтвердили показания представителя потерпевшего, свидетелей, бухгалтерские документы и заключение экспертизы.
Подсудимая вину не признала. Бывший директор и её адвокат просили вынести оправдательный приговор и прекратить дело.
Прокурор требовала назначить 9 лет лишения свободы, однако свою роль в этом деле сыграли дети виновной.
"С учетом совершения уголовного правонарушения впервые, наличия несовершеннолетнего ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств и учитывая, что ущерб не возмещен, суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", — сообщили в суде № 2.
Приговор не вступил в законную силу.