Поиски пропавших в Турции казахстанцев – в МИД РК озвучили новые подробности

В Министерстве иностранных дел РК рассказали о поисках казахстанцев, пропавших во время землетрясений в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Фото: пресс-служба МИД РК

7 февраля на горячую линию МИД РК сообщили о четырех друзьях, которые не выходят на связь после землетрясения. Трое из них – казахстанцы, а четвертый – гражданин Турции.

«Узнав от родственников примерное последнее местонахождение пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством Министерства внутренних дел Турции, и те отправили группу спасателей в город Антакью провинции Хатай по указанному адресу.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли Сабину Мамадьярову и их турецкого друга Кубилая Кескина. Они оба живы и здоровы, их должны обследовать медики», – отметили в МИД.

Работы продолжаются. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили надежду, что и остальных ребят тоже найдут живыми и невредимыми.

Ранее сообщалось о пропаже в Турции нашего соотечественника Мируса Курмашева и троих его коллег: Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и Кубилая Кескина.

Сабину Мамадьярову спасателям удалось вытащить из-под завалов.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли более 8,5 тысячи человек.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.