Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов

Казахстанку Сабину Мамадьярову, пропавшую без вести в Турции, нашли спасатели. Об этом написал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/m.madiyev

Ранее он сообщал о пропаже нашего соотечественника Мируса Курмашева и троих его коллег: Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и Kubilay Keskin.

Брат и друзья Мируса, а также волонтеры прилетели в Турцию для поисков пропавших.

«Найдена машина, на которой были Мирус и его коллеги. Вокруг машины – рухнувшие здания. Информация передана в консульство и группам местных спасателей», – сообщил Мадиев на своей странице в Facebook.

Позже он опубликовал информацию, что спасатели вытащили Сабину Мамадьярову из-под завалов.

«Перелом руки. В остальном, насколько известно, серьезных увечий нет», – успокоил он.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 7 108 человек, пострадали более 41 тысячи.

Известно о четырех пропавших казахстанцах.

Между тем, по информации турецких властей, в стране могут находиться около 75 тысяч казахстанцев.