Поклонники Димаша Кудайбергена исполнили песню на казахском языке к 8-летию фандома

Звезды,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В этот знаменательный день они исполнили песню «Незабываемый день», написанную казахстанским исполнителем в начале своей карьеры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фанаты Димаша Кудайбергена из польского фан-клуба, объединившиеся в хоре DiVoices, подготовили трогательный сюрприз по случаю восьмой годовщины фандома Dears, сообщает Kazpravda.kz 

Как пишет dimashnews.com, в этот знаменательный день они исполнили песню «Незабываемый день», написанную казахстанским исполнителем в начале своей карьеры.

«Наверняка в момент создания этой мелодии он не мог представить, какое особое значение она приобретет для его поклонников. Ведь для Dears каждый концерт, каждая встреча и совместное путешествие становятся частью большого приключения, полного ярких эмоций и незабываемых воспоминаний», — делится админ фан-клуба Тереза Какол.

В своем проекте DiVoices объединил голоса фанатов со всего мира. К исполнению «Незабываемого дня» присоединились представители фан-клубов из США, Норвегии, Перу, Швеции, Латвии и Японии. Многие из них уже участвовали в предыдущем проекте хора — «Mahabbat Around the World», демонстрируя, что любовь к музыке Димаша не знает границ.

«Мы надеемся, что наша интерпретация этой песни найдет отклик в сердцах Dears и подарит незабываемые эмоции», — рассказали участники хора.

Польский фан-клуб передает поздравления всем поклонникам Димаша с 8-летием сообщества и желает каждому Dears еще множества счастливых, вдохновляющих моментов, связанных с творчеством артиста.

Напомним, музыканты с мировыми именами Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Степан Хаузер и Димаш Кудайберген в рамках проекта Virtuosos совместно записали одну из самых популярных эстрадных песен середины XX века.

#Димаш Кудайберген #годовщина #песня #поклонники #фандом

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