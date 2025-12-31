Покоритель космических высот

Анатолий Башмаков, доктор экономических наук, профессор Академии государственного управления

Сегодня Талгату Мусабаеву исполнилось бы 75 лет

Когда я думаю о космонавте Талгате Амангельдиевиче Мусабаеве, то прежде всего вижу в нем человека, а не его регалии, звания и рекорды, хотя всего этого у него было более чем достаточно. С ним меня связывала дружба длиною более тридцати лет. Дружба настоящая, проверенная временем.

Мы познакомились в начале 1990-х годов, в Моск­ве, в Звездном городке, когда Талгат Мусабаев был направлен от Казахстана в отряд космонавтов. Встретились в квартире нашего земляка – Героя Советского Союза летчика-космонавта Александра Степановича Викторенко. Хозяин дома играл на баяне, Талгат – на гитаре, мы пели песни, вспоминали наш родной Казахстан. Талгат был очень открытым, простым, компанейским. Мы много общались, постепенно наше знакомство перерос­ло в дружбу. Вечера, разговоры, гитара, песни... Он умел быть своим в любом кругу.

Талгат Мусабаев представлял тогда еще совсем молодую, только что обретшую независимость страну, и делал он это с огромным чувством ответственности. Он прекрасно понимал, что за ним стоит Казахстан, а значит, его имя, честь и его будущее в космосе.

В космос не отправляют случайных людей. Там важны не только профессиональные навыки, но и человеческие качества: надежность, спокойствие, способность брать ответственность и оставаться партнером в любой ситуации. Именно поэтому к Талгату Мусабаеву в российском отряде космонавтов относились с большим уважением и доверием.

Он был своим среди своих – и при этом всегда оставался казахстанцем. Никогда не растворялся, не терял идентичности, но и никогда не противопоставлял себя другим. Он был сторонником сотрудничества, а не соперничества, диалога, а не дистанции.

Я много раз слышал от людей, работавших рядом с ним, простую фразу: «На Талгата можно положиться». Это и есть высшая оценка. Он искренне болел за добрые, уважительные, партнерские отношения между Казахстаном и Россией. Не на уровне лозунгов, а на уровне человеческой логики. Он считал, что у наших стран общее прошлое, сложное настоящее и – при правильном подходе – общее будущее в науке, технологиях, освоении космоса.

Талгат Мусабаев всегда говорил: космос не терпит политической суеты. Там важны знания, дисциплина, взаимное доверие. И в этом смысле он был убежденным сторонником того, чтобы Казахстан и Россия оставались союзниками именно в высокотехнологических сферах.

В отряде космонавтов он достойно представлял Казахстан, делал это спокойно, без громких фраз, но очень уверенно. К нему относились с большим доверием. Он был не «чужим» и не «приглашенным» – он был равным. И при этом всегда подчеркивал, что он – из Казахстана. Он считал, что в космосе нет и не может быть вражды, что сотрудничество – это основа выживания и развития человечества.

В этом отношении Талгат Амангельдиевич был уникальным человеком. Он умел соединять людей, страны, взгляды. Он был мостом – живым, надежным и человеческим. И за это его ценили и уважали.

Когда Мусабаев впервые вышел в открытый космос, это стало событием и для него самого, и для республики. Он рассказывал, что, когда станция «Мир» пролетала над нашей страной, у него само собой вырвалось: «О, мой Казахстан!» Я знаю, что это были не красивые слова – он действительно так чувствовал. Он первым взял в космос флаг Казахстана и Коран. Его вера была тихой, глубокой, без показухи. Он не любил громких деклараций, но всегда жил в согласии с собой.

Три полета, почти год в космосе. Семь выходов в открытое пространство. Рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. И при этом никакой позы. Никакого самолюбования. Он никогда не говорил о себе с пафосом. Для него важнее было другое: чтобы Казахстан состоялся как косми­ческая страна, чтобы у нас были свои кадры, свои инженеры, свое будущее.

В «Казкосмос» Талгат Мусабаев пришел не ради должности. Он пришел работать. Он видел космическую отрасль на десятилетия вперед. Формировал команду, растил специалистов, отстаивал сложные, иногда непопулярные решения.

Я видел, как он переживал за свое дело: не формально, а по-настоящему. Он понимал, что космос – это не про отчеты, это про стратегию.

Но знаете, что для меня было особенно важно? Талгат Амангельдиевич был невероятно простым человеком. Мы с ним в Астане, когда были не в командировках, почти каждый вечер проходили по 4–5 километров пешком вдоль Ишима. Говорили обо всем – о жизни, детях, здоровье, о стране.

Он умел слушать. Умел молчать. Умел быть рядом. Умел делать все по-человечески, без жесткости и высокомерия. Мы много лет общались, дружили семьями, обсуждали не только государственные дела, но и житейские. И в этих простых разговорах он был таким же, как и в космосе, – спокойным, надежным, настоящим.

Вспоминаю наши ежегодные встречи со студентами Кокшетауского университета им. А. Мырзах­метова, где летчик-космонавт Республики Казах­стан, Герой России и Халық Қаһарманы, а также почетный профессор университета Талгат Мусабаев вручал именную премию лучшим студентам вуза. Я сопровождал его и видел, как эти встречи нужны молодежи, они поднимали настроение, давали уверенность молодежи, укрепляли чувство патриотизма.

Последняя наша встреча состоялась в его квартире. В тот день с нами был Айдын Аимбетов – космонавт, которому Талгат Мусабаев во многом помог вырасти профессионально. Для Мусабаева было очень важно, чтобы Казахстан и дальше был представлен в космосе. Известие о смерти Талгата стало шоком для друзей и близких. Когда сообщили, я просто не поверил. Всего за день до трагедии мы разговаривали с ним, строили планы. Судьба же распорядилась иначе...

Седьмого января Талгату Амангельдиевичу ­Мусабаеву исполнилось бы 75 лет. Генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук, государственный и общественный деятель, Халық Қаһарманы Талгат Мусабаев и сегодня с нами – в памяти, в книгах, в людях, которых он воспитал, в космической истории Казахстана.

Талгат Мусабаев стал символом научно-техни­ческого прогресса и национальной гордости Казахстана. Он ушел, но остался в истории – как первопроходец, олицетворяющий веру в науку, в страну и в человека. Сын казахской земли, который увидел Землю из космоса и навсегда вернулся к ней.

