Покупать не нужно производить

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

У отечественных изготовителей протезно-ортопедических изделий нет таможенных и налоговых преференций, в отличие от импортеров этой продукции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопросы обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью обсуждены на заседании Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК. Предваряя обсуждение, глава Совета сенатор Ляззат Калтаева подчеркнула, что протезно-ортопедическая помощь напрямую влияет на качество жизни и интеграцию людей с инвалидностью в общество.

Депутат Маслихата Алматы Серик Есматов хорошо знаком с проблемами обеспечения протезно-ортопедических изделий – он является пользователем протезов уже 14 лет. За эти годы он, как и многие казахстанцы, неоднократно проходил протезирование в Республиканском протезно-ортопедическом центре (РПОЦ) в Алматы. Можно сказать, что это единственное в Казахстане учреждение подобного масштаба, получающее государственную поддержку. Серик Есматов отметил важность пересмотра бюджета и разработки специальных программ, направленных на обеспечение граж­дан, потерявших конечности, современными, высокотехнологичными и качественными протезами.

– Учитывая, что РПОЦ является государственным предприятием, именно здесь должно быть создано показательное учреждение протезирования, способное не только обеспечивать казахстанцев качественными протезами, но и служить моделью для развития аналогичных структур в других регионах страны. За последние годы были проведены лишь косметические изменения – ремонт помещений, покраска стен. Однако этого недостаточно для повышения качества услуг и соответствия современным международным стандартам, – констатировал Серик Есматов.

Однако развивать собственное полноценное производство медицинских изделий в стране сложно по той простой причине, что импортеры этой продукции освобож­дены от таможенных пошлин и НДС, а при покупке комплектую­щих нашими заводами таких преференций нет – отечественные товаропроизводители платят при ввозе и пошлины, и НДС! Об этом на заседании рассказал директор ТОО «Медицинский холдинг «Sintez-KZ» Игорь Рыбин, с горечью отметив, что говорит об этом уже не один год. В результате себестоимость казахстанских медицинских изделий увеличивается на 17–22% и становится неконкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами при закупках.

Член правления – заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин подтвердил, что производители медицинских изделий, в том числе протезно-ортопедических и технических средств реабилитации, сталкиваются с проблемами регистрации и сертификации, качества продукции, доступа на рынок, финансирования и введения новых регуляторных инструментов. Он предупреждает, что введение НДС на импорт материалов и комплектующих для производства протезно-ортопедических изделий приведет к росту цен на медицинские процедуры, так как медицинские изделия являются их составной частью; увеличению расходов бюджета на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в рамках ОСМС; к переходу медицинских организаций на закуп более дешевых, а значит, низкокачественных медицинских изделий. НПП «Атамекен» предлагает освободить от НДС поставки медизделий, осуществляемые в рамках ГОБМП и ОСМС, аналогично действующему освобождению для лекарств, а также убрать НДС при импорте и реализации фармацевтических субстанций, сырья, материалов и комплектую­щих, используемых для производства медизделий.

Участники заседания также отмечали необходимость проводить на регулярной основе обучающие семинары для специалистов врачебной консультационной комиссии, на которых бы предоставлялась информация от производителей и дистрибьюторов инклюзивных товаров о наличии технологических нововведений и возможности применения положительного мирового опыта использования технологических нововведений у граждан с особыми потребностями.

Говорилось и о важности разработки бюджетных и социальных программ, обеспечивающих доступ к высококлассным протезам для всех нуждающихся. Пока же хорошие протезы доступны лишь состоятельным людям. Еще одно предложение – активное участие пользователей протезов в обсуждении изменений.

По итогам заседания Совета по инклюзии были выработаны рекомендации.

#Сенат #заседание

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