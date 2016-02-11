​Полезный разговор

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Дулат МОЛДАБАЕВ

В ходе откровенного разговора личному составу были даны разъяснения 5-й статьи «Основные принципы борьбы с коррупцией», 6-й – «Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией», 10-й – «Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций», и 12-й – «Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них» Закона «О борьбе с коррупцией».

Начальник управления по делам обороны Сарыаркинского района столицы майор Жангельды Балтабеков заострил внимание собравшихся на важности проводимой встречи. Во многих научных трудах, в выступлениях руководителей государств, да и в повседневности зачастую коррупцию сравнивают с болезнью, которую трудно распознать. Однако при этом, как правило, указывается, что ее легко лечить. Нужно, в частности, соблюдать нормы служебной этики и требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

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