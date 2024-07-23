Полгода тюрьмы получил житель Актау за долг по алиментам

Он задолжал более 3 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актау за неуплату алиментов должника лишили свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Прокуратура города начала досудебное расследование по части уголовной статьи «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)», в отношении гражданина «А». Его долг по алиментам составлял свыше 3-х млн тенге.

«По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области. Приговором суда гражданину «А» назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев», – рассказали в ведомстве.

Прокуратура города напоминает, что за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей предусмотрено уголовное наказание по статье 139 УК сроком до 2-х лет лишения свободы.



