Поликлиники Астаны обслуживают в 2 раза больше пациентов, чем планировалось – упрздрав столицы

Здравоохранение , Столица
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом заявила глава столичного управления здравоохранения Алия Рустемова на заседании общественного совета, состоявшегося с участием депутатов Сената, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, в настоящее время большую нагрузку несут поликлиники, обслуживая в полтора или даже в два раза больше населения, чем планировалось.

 «Плановая мощность всех поликлиник составляет 10 тысяч посещений в смену, но фактическая мощность уже превышает 30 тысяч посещений. Для решения этой проблемы, в ближайшие 3 года планируется построить 13 объектов здравоохранения, включая 2 перинатальных центра, 4 новые современные многопрофильные больницы, одна из которых детская, 2 государственных и 5 частных поликлиник», – прооинформировала Алия Рустемова.

Ранее сообщалось, что внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство.

#строительство #поликлиники #нагрузка

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