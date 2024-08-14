Поликлиники Астаны обслуживают в 2 раза больше пациентов, чем планировалось – упрздрав столицы

Об этом заявила глава столичного управления здравоохранения Алия Рустемова на заседании общественного совета, состоявшегося с участием депутатов Сената, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, в настоящее время большую нагрузку несут поликлиники, обслуживая в полтора или даже в два раза больше населения, чем планировалось.

«Плановая мощность всех поликлиник составляет 10 тысяч посещений в смену, но фактическая мощность уже превышает 30 тысяч посещений. Для решения этой проблемы, в ближайшие 3 года планируется построить 13 объектов здравоохранения, включая 2 перинатальных центра, 4 новые современные многопрофильные больницы, одна из которых детская, 2 государственных и 5 частных поликлиник», – прооинформировала Алия Рустемова.

Ранее сообщалось, что внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство.