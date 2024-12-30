Политолог: Отправка бортовых самописцев Embraer в Бразилию демонстрирует непредвзятость Казахстана

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На взгляд политолога Эдуарда Полетаева, Казахстан выступает за объективность в расследовании авиакатастрофы. Свой комментарий относительно решения направить чёрные ящики с разбившегося азербайджанского самолёта в Бразилию он опубликовал в Facebook, передает Kazpravda.kz

Как он отметил, авиакатастрофы постоянно становятся главной новостью для всего мира, так как, несмотря на совершенствующиеся технологии в сфере авиастроения, высокий уровень профессионализма пилотов, они всё равно случаются и влекут за собой огромное количество жертв и потерю техники.

По версии Aviation Safety Network, безопасность полетов в мире повышается, и это с учетом роста потока авиапассажиров. Однако на самом деле истинных причин крушения воздушного судна слишком много, чтобы каждая авиакомпания могла их гарантированно предотвратить.

Комиссия по расследованию авиационного происшествия, случившегося с разбившимся самолётом авиакомпании AZAL близ Актау, возглавляемая министром транспорта РК Маратом Карабаевым, сообщила, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992 году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО). На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, комиссией было принято решение о направлении чёрных ящиков в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer.

«Данный вопрос находится на личном контроле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который ранее провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, постоянно был на прямом контакте. Казахстан выступает за объективность в расследовании авиакатастрофы. По сути дела, решение направить бортовые самописцы для расшифровки именно в Бразилию является проявлением самостоятельности, суверенности и непредвзятости Казахстана», – выделил он.

На одной из конференций генеральных директоров гражданской авиации, проходившей под эгидой ИКАО, было признано, что «государство несет ответственность за обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве над своей территорией, включая полеты воздушных судов иностранных операторов».

Несмотря на принцип суверенитета государств над воздушным пространством на их территории и право выбирать средства для обеспечения его безопасного использования, без соблюдения единых минимальных требований к безопасности международные полеты не могут быть обеспечены.

Уполномоченные по расследованию от CENIPA прибыли в Актау 28 декабря. На следующий день Ильхам Алиев выразил казахстанцам благодарность. ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines. Президент поручил правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.