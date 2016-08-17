Полицейские двух стран объединяют усилия

В ее работе приняли участие министры внутренних дел двух государств Калмуханбет Касымов и Владимир Колокольцев, их заместители, руководители служб и приграничных подразделений органов внутренних дел, а также представители акимата Восточно-Казахстанской области.
Как сообщила пресс-служба МВД РК, главы делегаций дали высокую оценку развитию двустороннего межведомственного сотрудничества, отметив успешную реализацию решений первого заседания объединенной коллегии, прошедшей в 2015 году в Астрахани. В том числе это касается активизации приграничного сотрудничества при осуществлении предварительного расследования преступлений. К. Касымов подчеркнул, что взаимодействие между министерствами по вопросам борьбы с преступностью вышло на качественно новый уровень.
На заседании обсуждены вопросы взаимодействия двух государств в противодействии экстремизму, намечены пути активизации обмена информацией о лицах, причастных к преступлениям террористического и экстремистского характера и находящихся в розыске, а также сведениями об экстремистских и террористических организациях. Коллегией рассмотрены вопросы состояния и перспектив двустороннего сотрудничества органов внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и меры по его совершенствованию.
По итогам заседания главами делегаций подписаны решения, направленные на активизацию сотрудничества в сфере борьбы с экстремизмом и обеспечения безопасности дорожного движения, утвержден План работы объединенной коллегии на 2017 год.