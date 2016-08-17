Полицейские двух стран объединяют усилия

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
В ее работе приняли участие министры внутренних дел двух государств Калмуханбет Касымов и Владимир Колокольцев, их заместители, руководители служб и приграничных подразделений органов внутренних дел, а также представители акимата Восточно-Казахстанской области.
Как сообщила пресс-служба МВД РК, главы делегаций дали высокую оценку развитию двустороннего межведомственного сотрудничества, отметив успешную реализацию решений первого заседания объединенной коллегии, прошедшей в 2015 году в Аст­рахани. В том числе это касается активизации приграничного сотрудничества при осуществлении предварительного расследования преступлений. К. Касымов подчеркнул, что взаимодействие между министерствами по вопросам борьбы с преступностью вышло на качественно новый уровень.

На заседании обсуждены воп­росы взаимодействия двух государств в противодействии экстремизму, намечены пути активизации обмена информацией о лицах, причастных к преступ­лениям террористического и экстремистского характера и находящихся в розыске, а также сведениями об экстремистских и террористических организациях. Коллегией рассмотрены вопросы состояния и перспектив двустороннего сотрудничества органов внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и меры по его совершенствованию.
По итогам заседания главами делегаций подписаны решения, направленные на активизацию сотрудничества в сфере борьбы с экстремизмом и обеспечения безопасности дорожного движения, утвержден План работы объединенной коллегии на 2017 год.

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