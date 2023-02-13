Полицейский запрыгнул в мчащееся авто – задержание пьяного водителя попало на видео в Темиртау

В городе Темиртау на 30 суток арестован водитель-нарушитель, не подчинившийся требованиям полицейских, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Карагандинской области.

Скриншот с видео ДП Карагандинской области

11 февраля на проспекте Мира в Темиртау около 00:35 наряд батальона патрульной полиции остановил легковой автомобиль под управлением 31-летнего мужчины.

Регистрационных документов на машину, со слов горожанина, у него не было.

«При разговоре патрульные почувствовали, что от водителя исходит запах алкоголя, и потребовали, чтобы тот вышел из салона.

Не закрывая дверь автомашины, водитель резко тронулся с места и попытался скрыться. Один из полицейских запрыгнул в салон авто, при этом его левая нога осталась снаружи. Водитель протащил патрульного 200 метров и съехал в кювет. Полицейский вытащил его из салона автомашины и, применив прием, уложил на землю», – рассказали в ДП.

В наркологическом диспансере выяснилось, что мужчина находился в алкогольном опьянении средней степени.

В отношении нарушителя составлены протоколы по трем административным статьям – 608, 613 и 667.

Судом он арестован на 30 суток, а также лишен права управления автомобилем на 7 лет.