Бейбута Шуменова объявили в межгосударственный розыск

Полиция Астаны подтвердила информацию о том, что бывший чемпион мира по боксу Бейбут Шуменов, на которого заведено уголовное дело, официально объявлен в межгосударственный розыск, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/beibutshumenov

Согласно информации столичного ДП, Бейбут Шуменов, в отношении которого проводится досудебное расследование по уголовной статье "Хулиганство", официально объявлен в межгосударственный розыск согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, 18 июня этого года в одном из кафе ТРЦ "MEGA SILK WAY" в Астане известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов участвовал в драке и попал на видео. В полиции на спортсмена завели уголовное дело по статье "Хулиганство", предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

После Шуменов опубликовал пост с оправданиями, в котором отметил, что его оппонент в драке использовал ребенка как щит.

Детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что к делу нужно добавить уголовную статью "Угроза". В МИД Кыргызстана также отреагировали на скандал с участием казахстанского боксера с гражданином КР.

Фото: qamqor.gov.kz/criminals