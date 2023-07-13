Врачи борются за жизнь малыша, выпавшего с 4-го этажа в Кокшетау

Фото: Kazpravda.kz

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна 4-го этажа городе в Кокшетау, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

Со слов родителей, ребенок остался один в спальне, залез на софу, через нее поднялся на подоконник. Москитная сетка на окне не выдержала вес малыша, и он выпал с 4-го этажа на газон. Мать в этот момент мыла посуду на кухне, отец спал в зале.

Услышав крики прохожих, они спустились во двор, затем отвезли ребенка в приемный покой многопрофильной областной детской больницы.

13 июля около 11:07 об инциденте в управление полиции Кокшетау сообщила медсестра.

"На данный момент состояние ребенка крайне тяжелое, он без сознания, в коме, госпитализирован в отделение реанимации МОДБ. Предварительный диагноз: "тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей черепа", – сообщили в ДП.