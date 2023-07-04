Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи

Общество
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Бек Нигметов

Нашествия саранчи в Казахстане случались и прежде, и всякий раз они становились большим испытанием для аграриев.

фото из архива "КП"

В нынешнем году саранчовая тема очень громко «выстрелила» в Костанайской области. В социальных сетях появились ролики об устрашающе густых тучах прожорливых насекомых, забивающих радиаторы машин, устилающих дороги, а вместе с ними и зеленый ковер земли.

Это означает, что саранча встала на крыло, начала движение, и сейчас ей потребуется много-много пищи. О понесенных фермерами потерях уже, кстати, появи­лись сообщения в Интернете.

По информации нашего регионального корреспондента Валентины Марущенко, тучи насекомых-вредителей накрыли три района Костанайской облас­ти. Нашествие отмечено в Жангельдинском, Амангельдинском и Наурзумском районах. Причем появление саранчи в последнем – есть результат ее перемещения из первого района, где она уже успела нанести ущерб посевам сельскохозяйственных культур.

Как сообщили нашему коррес­понденту в областной территориальной инспекции Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства, защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся еже­дневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-­климатические условия – дождь, сильный порывистый ветер и высокая температура воздуха – не всегда позволяют проводить химическую обработку. Делать ее можно только утром и вечером при температуре ниже +25 градусов по Цельсию.

Прокомментировать ситуацию мы попросили также главу управления защиты растений Комитета госинспекции в АПК Алмата Сулейменова. По его словам, в Костанайскую область отправились вице-министр сельского хозяйства и исполняющий обязанности главы отраслевого комитета.

Они на местах разбираются с текущей ситуацией. До сего времени информация о якобы уничтоженных саранчой крупных площадях сельскохозяйственных культур не нашла подтверждение. Поэтому называть конкретные масштабы урона пока рано.

В ходе подготовки этого материала мы связались по телефону с Костанайской областной территориальной инспекцией МСХ РК. Руководитель отдела защиты растений ведомства Тлек Тулебаев сообщил, что обработка против саранчевых в Костанайской области началась в мае. По плану данная работа должна охватить 422 тыс. 904 га, которые по результатам фитосанитарных обследований отнесены к территориям с прогнозируемой стадной саранчой. На 3 июля удалось обработать 265,433 тыс. га, или 68,5% названной площади.

По словам руководителя отдела защиты растений, параллельно с обработкой участков инсектицидами ведется обследование дополнительных земельных площадей на наличие в них саранчевых. Результат работы фитосанитаров – полученные данные о насекомых-вредителях на территории в 1 млн 674,5 тыс. га.

К сожалению, довольно плотно «заселенной» саранчой оказался участок земли в 487 тыс. га. Из них к категории поражения выше порога экономической вредоносности, то есть с еще более плотным присутствием итальянского пруса, отнесено 292,7 тыс. га. К 3 июля путем обработки удалось нейтрализовать инсектицидами 265,3 тыс. гектаров этой зараженной площади.

В настоящее время в Костанайской области на фронте борьбы с саранчой задействована 31 единица техники, доставлен весь необходимый объем инсектицидов. Кроме трех районов Костанайской области, летучие стаи итальянского пруса уже зафиксированы в Айтекебийском районе Актюбинской области. Туда направлены дополнительная техника, ядохимикаты и другая помощь для борьбы с саранчовыми вредителями.

Как уже было сказано, точную информацию об ущербе, нанесенном нашествием прожорливых кузнечиков, профильные госорганы сообщат позднее.

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