​Пользуясь служебным положением…

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Айгуль БИДАНОВА, Семей

На скамье подсудимых оказалась (кстати, как и ее предшественница) директор психоневрологического медико-социального учреждения города, которая, случалось, использовала своих подопечных в качестве бесплатной рабсилы. Происходило это на дачном участке, принадлежащем ее дочери, где благодаря инвалидам вскапывались грядки, появлялись саженцы, поливался огород. Доставлялись люди, страдающие психическими расстройствами, в пригород на служебной автомашине под контролем инспектора по трудовой терапии.

По уголовному делу между прокурором Восточно-Казахстанской области и подсудимой было заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Суд счел, что действия директора социального учреждения правильно квалифицированы как эксплуатация, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в отношении двух и более лиц, страдающих психическими расстройствами. Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами стали признание вины, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст, способствование раскрытию уголовного правонарушения, положительные характеристики по месту проживания и работы.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с установлением пробационного контроля 3,5 года.

Предстал перед судом и заместитель начальника отдела административной полиции УВД Семея ДВД ВКО как должностное лицо, использовавшее свое служебное положение, преследуя корыстную цель. А именно: за непринятие законных мер к нарушительнице ПДД, то есть за незаконное бездействие. У себя в служебном кабинете полицейский получил лично взятку в размере 26 тыс. тенге, а также через своего знакомого – 74 тыс. тенге. И был задержан сотрудниками межрайонного управления антикоррупционной службы по Семейскому региону.

Допрошенный подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с конфискацией лично принадлежащего ему имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления. Штраф должен быть уплачен в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. Иначе он заменяется лишением свободы из расчета один день заключения за четыре месячных расчетных показателя.

Свой приговор выслушал и директор Семипалатинского филиала Республиканского государственного казенного предприятия «Военно-техническая школа Министерства обороны РК. Этому предшествовало заключение договора с индивидуальной предпринимательницей о государственных закупках по обеспечению трехразового питания курсантов ВТШ на общую сумму 7 млн тенге. Согласно его условиям, ребята завтракали, обедали и ужинали в близлежащем кафе, однако там затеяли ремонт. И тогда директор школы предложил бизнесвумен перенести место трапезы в один из классов, то есть попытался сдать помещение в аренду без официального оформления договора. Соответственно, и оплата за аренду должна была происходить наличными без официального оприходования в кассу школы.

Получением 75 тыс. тенге дело не ограничилось. Через месяц директор ВТШ в своем служебном кабинете лично получил взятку в сумме 200 тыс. тенге и 90 банок тушенки на сумму 32 тыс. тенге за предоставление предпринимательнице помещения школы для организации питания курсантов и общее покровительство по службе.

Допрошенный подсудимый вину признал частично, пояснив, что деньги и два ящика тушенки были получены в качестве спонсорской помощи безвозмездно. В совершенном раскаялся. Суд признал его виновным в совершении уголовных правонарушений и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, лишения права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на три года с установлением пробационного контроля.

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