Помнить о важном

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Здравоохранение
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Кадиша Ныгмет

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот день служит напоминанием о важности профилактики, ранней диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний. К слову, свыше трети новых случаев онкозаболеваний в Казахстане теперь выявляют на ранних стадиях.

Всего в стране фиксируется около 40 тыс. новых случаев онкологических заболеваний в год. Ежегодный показатель смертности от рака – более 12 тыс. человек.

В Министерстве здравоохра­нения проинформировали, что наибольшее распространение получили рак молочной железы, на который приходится 5 652 случая, колоректальный рак – 4 029, рак легкого – 3 833, рак желудка – 2 907, рак шейки матки – 1 921 случай. На конец 2024 года на динамическом наблюдении находились свыше 230 тыс. онкологических пациентов, это на 5,9% больше, чем в 2023-м.

Как сообщают в Минздраве, росту уровня раннего выявления заболеваний и снижению смертности способствовали внедрение онкоскринингов, современных диагностических технологий и методов лечения, а также повышение квалификации врачей-онкологов. По данным ведомства, благодаря принятым мерам в 2024 году удалось диагностировать 31,4% новых случаев онкозаболеваний на 0–I стадии, а также снизить смертность от злокачественных новообразований на 3,2%.

Диагностика и лечение онкологических заболеваний в Казахстане предоставляются бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Отметим, что государство покрывает все расходы на диагностику, лекарственное обеспечение и лечение рака вне зависимости от статуса пациента в системе обязательного социального медицинского страхования.

Министерство здравоохра­нения призывает граждан регулярно проходить бесплатные онкологические скрининги в поликлиниках и немедленно обращаться в медицинские учреждения при подозрении на онкозаболевание.

#медицина #онкология #рак #4 февраля

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