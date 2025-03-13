Помощь маме и ребенку

Страх, разочарование, обида, боль, тоска – этот спектр негативных чувств в самом начале пути испытывают все мамы детей с особыми потребностями. Женщину раздирают мысли о том, сможет ли она справиться с ситуацией, что предпринять и почему именно ее ребенок оказался не таким, как все? В поисках ответов на эти вопросы мамы находят друг друга и делятся опытом, дают советы, однако нередко не знают, что предпринять.

Гульсум Семенова, Айжан Альжанова и Асия Тикеева, в 2018 году организовав сначала Клуб поддержки для женщин, воспитывающих особенных деток, в дальнейшем создали общественный фонд, который помогает улучшить психологическое состояние и социально-экономическое положение родителей, имеющих детей с инвалидностью.

– Все, кто стоял у истоков формирования фонда, и сейчас в нашей коман­де – это мамы особенных деток, – рассказывает Асия Тикеева. – Каждая из нас прошла трудный путь, преодолевая депрессию. Лично у меня, к примеру, ушло семь лет на то, чтобы побороть угнетенное состояние. Сейчас женщины проходят этот сложный этап значительно быстрее, поскольку активно развиваются социальные сети, есть различные объединения, которые поддерживают родителей, где можно получить необходимую информацию и помощь. 15 лет назад, когда родилась моя дочь, такого еще не было. Наш фонд, созданный в ноябре 2018 года, стал первой организацией, главная миссия которой состояла в улучшении качества жизни семей, воспитывающих детей с особыми потребностям.

Первые шаги по созданию фонда Асия Тикеева помнит в деталях: разработка идеи, защита проекта в стенах столичного акимата. Все это, конечно, было волнующим. Но сам факт, что глава города, на тот момент им был Асет Исекешев, воспринял идею женщин положительно, говорил о многом.

– Мы детально рассказали акиму столицы о ситуации по поддержке семей, где есть особенные детки. Говорили об имеющихся проблемах и планируемой эффективности нашего фонда. Асет Орентаевич нас сразу же поддержал, и в скором времени мы получили под льготную аренду помещения для тренингового центра площадью 200 квадратных метров, где в последующем и запустили свой фонд Mama PRO, – вспоминает она.

Сегодня у фонда поддержки и развития социально уязвимых женщин Mama PRO есть филиалы в пяти городах: Астане, Алматы, Шымкенте, Костанае и Усть-Каменогорске. Главная их особенность в том, что в них предусмотрена детская комната с квалифицированными нянями: пока женщины проходят обучение, их дети находятся под присмотром опытных воспитателей.

– Как только создали организацию, мы запустили свой первый курс по основам предпринимательства для мам особенных деток. Нужно понимать, что женщина, у которой, к примеру, ребенок с аутизмом, ДЦП или другим диагнозом, как правило, постоянно находится рядом со своим чадом. И помощь необходима не только ему, но и самой маме. Каждая женщина хочет развиваться, самореализовываться, зарабатывать деньги и, главное, быть полезной обществу и своей стране. Поэтому был разработан курс по обучению азам бизнеса. В него вошли занятия по компьютерной грамотности, созданию бизнес-планов, маркетингу, SMM-продвижению, поиску рыночной ниши и многим другим направлениям, что в совокупности дает хорошие знания по запуску бизнес-идей. Именно на этих уроках наши участницы впервые узнали о том, какая помощь оказывается государством для поддержки людей из социально уязвимых слоев населения, – говорит собеседница.

Первыми выпускницами проекта стали 20 женщин, и некоторые практически сразу запустили свое дело. Среди них – Салтанат Калеева – соосновательница столичного ОФ «Ерекше аналар», в котором когда-то реабилитацию проходили только 60 детей, а сейчас, по словам Асии Тикеевой, их более 250. Есть много других положительных кейсов, и их объединяет одно: создательницы ныне действующих организаций – выходцы из фонда Mama РRO.

– С момента запуска курсов по основам предпринимательства, а их прошли порядка 1 500 человек, свыше 300 женщин смогли запустить свои бизнес-идеи. И сейчас это успешные мамы, женщины, которые смогли преодолеть страхи и реализуют свои проекты, – с гордостью отмечает Асия Тикеева, отдельно подчеркивая деятельность психологической службы фонда.

Вообще, оказание профессиональной помощи психологами – это одна из основных составляющих в работе с особенными детками и их родителями. Никто априори не учит пап и мам тому, как правильно взаимодействовать с ребенком, требующими повышенного внимания из-за его особенностей. Как правило, большинство взрослых выстраивают коммуникации методом проб и ошибок, по наитию. У кого-то это получается хорошо, а у других – не очень.

– Психологическая поддержка – самая первая и основная помощь для семьи, где имеется ребенок с особенностями. В фонде разработан авторский курс, который называется «Путь к себе»: женщины проходят групповые занятия и получают квалифицированную помощь психологов. Как показывает практика, психологическая поддержка нужна всей семье, в том числе и здоровым родным братьям и сестрам – сиблингам. И в нашем фонде было принято решение создать курс психологической поддержки «Mama РRO Сиблинги» для детей разного возраста. Курс включает тренинги и занятия, что в целом очень положительно сказывается на эмоциональном состоянии детей, – добавляет Асия Тикеева.

Помимо социальной адаптации мам особенных детей, мастер-классов по личностному росту, некоторым женщинам оказывается помощь в трудоустройстве.

– В нашей организации, в каждом филиале работают только наши мамы, в основном это те, кто прошел ранее обу­чение в фонде. Также организовываем уроки доброты в школах, записываем подкасты «Мен бармын» об особенных детях, их родителях, инклюзивном образовании и развитии инклюзивного общества, – говорит собеседница.

В числе реализуемых проектов – «Преображение», «Теплая зима», «Перезагрузка», «Женщины для женщин», «Мама Про Менторинг», «Шаг к успеху с Мама Про», «Теплые встречи с Мама Про», «Бақытты ана – бақытты бала», курсы английского языка и другие.

Отдельно надо отметить партнерство со стоматологическими клиниками. Благодаря этому проекту 76 детей с инвалидностью смогли бесплатно пройти лечение зубов под наркозом в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Актау, Атырау, Уральске, Шымкенте, Караганде и Кокшетау. Стоматологическую помощь также получили 28 женщин.

Учитывая эффективность деятельности фонда, на регулярной основе поступают заявки из разных городов и регионов Казахстана с просьбой создать аналогичные организации у них. Однако это не всегда возможно, поскольку требуются финансовые вливания. На сегодняшний день Mama РRO функционирует за счет казах­станских и международных грантов. Колоссальную поддержку оказывает компания Chevron. Благодаря их спонсорской помощи проводятся обу­чающие курсы, посвященные искусственному интеллекту, стратегическому планированию, по маркетингу и курсы для сиблингов.

– Совсем недавно благодаря помощи посольства Франции в Казахстане был запущен первый пилотный курс «Папа ПРО» для мужчин – отцов детей с особыми потребностями. Сразу же после курса мы получили хорошие отзывы как от участников, так и от их жен. Мы расширяем сотрудничество с государственными и юридическими лицами, в том числе с научно-исследовательскими и культурно-просветительными образовательными учреждениями, международными организациями. Мы всегда открыты к сотрудничеству, поскольку в добрых делах и помыслах нет рамок и границ, – резюмирует Асия Тикеева.

Mama РRO, как говорят сами участницы проектов фонда, – это не просто организация, а настоящее место силы, где единомышленники всегда готовы оказать поддержку во благо детей.