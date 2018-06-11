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Помощь окажут имамы
Кадиша Ныгмет

Об этом во время поездки в Актюбинскую область заявил министр по делам религий и гражданского общества Дархан Калетаев. Он посетил села Кенкияк и Шубарши, расположенные в 220 км от областного центра, где встретился с местным населением.

На встрече он рассказал о причинах внесения в закон о религиозной деятельности нормы, запрещающей ношение одежды, скрывающей лицо.

– Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по этому воп­росу есть широкая поддержка населения, – сказал Дархан Калетаев.

Выражая же свое отношение к ношению в школе платков, министр заявил о необходимости соблюдения правил учебных заведений. Впрочем, по словам главы ведомства, выход для детей, родители которых не намерены отказываться от религиозных принципов, имеется. Он сос­тоит в обучении дома путем дис­танционных технологий. Этот вопрос уже прорабаты­вается с Министерством образования и науки.

В своем выступлении перед населением сел и поселков министр также отметил, что внесение изменений в Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» продиктовано временем.

– Нельзя скрывать, что некоторые группы распространяют недостоверные сведения о том, что данный законопроект противоречит интересам религии. Эти сведения совершенно безосновательны, – заявил Дархан Калетаев.

В связи с этим министр призвал имамов оказать всестороннюю поддержку законопроекту, подключиться к разъяснению его прио­ритетов среди населения.

Он также остановился на 6 нап­равлениях совместной работы с имамами в религиозной сфере. Это противодействие деятельности деструктивных религиозных течений, повышение квалификации имамов и теологов, работающих с ДРТ, обеспечение широкого учас­тия населения в информа­ционно-разъяснительной работе по профилактике распространения идей религиозного экстремизма и радикализма, формирование нулевой терпимости к радикальным идеям у молодежи.

В числе приоритетов также отмечены проведение проповедей имамами мечетей согласно принципам, установленным в «Едином порядке проповедей», и совершенствование Правил внутреннего порядка мечетей.

Дархан Калетаев предложил филиалу ДУМК в Актюбинской области создать резерв имамов и теологов в целях повышения квалификации тех из них, кто работает в сфере противодействия деструктивным религиозным течениям. Они будут направляться для повышения квалификации в университет «Нур-Мубарак».

Во время поездки Дархан Калетаев принял также участие в заседании Совета по связям с религиозными объединениями при акимате Актюбинской области. В своем выступлении он отметил, что правовая база государства в сфере обеспечения свободы религии полностью соответствует мировым стандартам. Это подтверждают как международные организации, проводившие исследования в этом направлении, так и эксперты.

Что касается нового законо­проекта, то, по словам министра, его нормы направлены не только на снижение случаев использования религии в деструктивных целях, но и на упрощение деятельности законно действующих в стране религиозных объединений и защиту прав верующих.

Позже министр отправился в Атыраускую область, где ознакомился с деятельностью граж­данского центра при областном управлении внутренней политики и встретился с представителями НПО региона.

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