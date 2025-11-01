Мужчина побледнел, стал хвататься за грудь, потерял силы и почти не мог говорить. По словам очевидцев, все произошло в считаные минуты. В салоне повисла тревожная тишина, которую нарушил голос стюардессы, обращающейся к пассажирам:

– На борту есть медицинские работники? Просим откликнуться!

На помощь пришла преподаватель медицинского колледжа из Актау Сапархан Джанабаева. Женщина, не раздумывая, направилась к мужчине.

– Он был очень бледен, жаловался на сильную боль в груди и головокружение. Давление резко упало, пульс едва прощупывался, кожа покрылась холодным потом – все указывало на инфаркт миокарда. До посадки оставалось около сорока минут. Нужно было выиграть время и не допустить ухудшения, – вспоминает Сапархан Джанабаева.

Женщина использовала все, что имелось в аптечке экипажа: тонометр, кислородную маску, нитроглицерин. Она контролировала дыхание пациента, пульс, разговаривала с ним, отвлекала от боли.

– Главное – не дать панике взять верх. Пациент должен чувствовать, что рядом человек, знающий свое дело. Я просила его говорить со мной, дышать глубже, не закрывать глаза. В такие минуты важно каждое слово, каждый жест, – отмечает она.

Благодаря своевременным действиям медику удалось стабилизировать состояние мужчины до приземления. Уже в аэропорту Алматы его встретила бригада скорой помощи, вызванная экипажем. Позже стало известно, что пассажира госпитализировали с подозрением на инфаркт, и именно первые минуты сыгра­ли ключевую роль.

История могла бы остаться незамеченной, если бы не благодарность, опубликованная женой пострадавшего в социальных сетях. «Во время недавнего полета моему мужу стало плохо, и рядом оказалась удивительная женщина – Сапархан Джанабаева. Она не растерялась, оказала первую помощь, измерила давление, разговаривала с ним, поддерживала и была рядом до самого приземления. Мы безмерно благодарны ей за внимание и заботу. Благодаря ее участию все закончилось благополучно. Пусть она знает, что мы запомнили ее доброту и от всего сердца желаем здоровья и благополучия», – написала она.

Эти слова растрогали пользователей Сети и стали поводом для журналистов разыскать ту самую спасительницу. Так и стало известно имя Сапархан Джанабаевой – преподавателя, который каждый день учит студентов действовать в экстренных ситуациях и сам подает пример истинного профессионализма.

Как мы узнали, она руководит симуляционно-тренинговым центром и преподает сестринское дело в колледже «Мейірбике». Там будущих медиков учат действовать в экстренных ситуациях.

Кроме того, Сапархан работает по совместительству в клинике CaspiMed, где ежедневно сталкивается с неотложными случаями. И поэтому, когда судьба проверила ее прямо в небе, она не растерялась.

– Каждый медицинский работник обязан уметь оказывать первую помощь – будь он в больнице, на улице или в самолете. В тот момент я просто сделала то, что должна была, – говорит наша героиня.

Коллеги Сапархан Джанабаевой рассказывают, что подобные ситуации разбираются у них на практических занятиях. Студенты учатся действовать четко, быстро и без лишних эмоций.

– В среднем у человека есть около десяти минут, чтобы сохранить шансы на жизнь до прибытия врачей. Поэтому крайне важно, чтобы люди знали хотя бы базовые принципы оказания первой помощи. Никогда не знаешь, где эти знания пригодятся – в дороге, на улице или, как в моем случае, в небе, – делится Сапархан.

Она также считает, что авиакомпаниям стоит больше внимания уделять обучению экипажей действиям в подобных ситуациях. Ведь на борту самолета – десятки человек, и от подготовки стюардов может зависеть чья-то жизнь.