Общество Поправки в правила аккредитации для СМИ остаются в силе несмотря на упразднение МИК РК- глава комитета информации МИК Инга Селезнева

Председатель комитета информации МИК РК Ержан Нукежанов отвечая на вопросы журналистов после обсуждения внесения изменений в приказ "Об утверждении Правил аккредитации журналистов" сообщил, что упразднение МИК РК никак не повлияет на легитимность внесения новых правил, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.







"Уже утверждено Министерство информации и общественного развития. Насколько я знаю министром стал Даурен Абаев. Информация так и осталась, дальше будем работать, продолжать. Комитет информации тоже существуют, если какая-то реорганизация будет, то в любом случае вопросами со СМИ мы будем заниматься, раз есть министерство информации",- сообщил Нукежанов после обсуждения Правил в Службе центральных коммуницировать РК.







Кроме того, ранее и.о вице-министра МИК Нургуль Мауберлинова заверила, что все обсуждаемые поправки будут приняты.







"Все, что обсуждается будет принято",- заверила она.







Отметим, в обсуждении приняли участие журналисты, руководство СМИ, представители министерства информации и коммуникаций.







Ранее Даурен Абаев поручил и.о. вице-министра Нургуль Мауберлиновой организовать обсуждение проекта, осуществить сбор замечаний и предложений журналистов.







"Эти правила должны быть приняты только в результате консенсуса. В том числе, с учетом мнений представителей СМИ", - сказал во время коллегии ведомства 20 февраля 2019 года Даурен Абаев.



