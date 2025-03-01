Популярный интернет-ресурс уличен в незаконной рекламе букмекерских контор

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Министерство туризма и спорта РК информирует о принятии мер в отношении рекламы букмекерских контор в интернете

«В результате проведенного анализа на сайте www.nur.kz (ТОО Internet Portal Nur) было установлено незаконное размещение рекламы букмекерских контор. Дело по данному факту было направлено в суд. Специализированный межрайонный суд города Астаны по административным правонарушениям подтвердил нарушение, совершенное порталом. В феврале 2025 года апелляционная жалоба была рассмотрена, и первоначальное решение суда осталось без изменений», - говорится в сообщении.

Министерство рассматривает данную ситуацию как прецедент в правоприменительной практике и предупреждает, что к средствам массовой информации, допустившим подобные нарушения, будут применены административные меры. Ведомство продолжает контролировать соблюдение законодательства в сфере рекламы и призывает всех рекламораспространителей соблюдать действующие требования.

Согласно закону «О рекламе», реклама букмекерских контор и тотализаторов через средства массовой информации запрещена. Размещение рекламы букмекерских контор разрешается только в тех средствах массовой информации, которые зарегистрированы в уполномоченном органе и специализируются на спортивной тематике. Также запрещено размещение рекламы букмекерских контор и тотализаторов в спортивных рубриках или программах на телеканалах.