Попытка не пытка

Как показывает практика, существующие нормы, а также внутренний кодекс этики и гуманности сотрудников право­охранительных органов при взаимодействии с осужденными или подозреваемыми не всегда работают. Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, пытки стали приметой наших дней и связанные с ними расследования чаще всего до суда не доходят. Поэтому в Казахстане предприняли попытку бороться с этим злом с помощью точечно направленного законодательства.

Как отметил министр внут­ренних дел РК Марат Ахметжанов, в целом нормы касаются таких сфер, как права человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, предупреждения пыток и других жестоких, унижающих достоинство видов обращения.

Итак, в Уголовный кодекс вводится норма, позволяющая суду при назначении наказания в виде лишения свободы применять отсрочку в случае наличия у осуж­денного тяжелого заболевания. Тем самым у него появляется возможность получения оперативного лечения в гражданских медучреждениях.

Есть послабления и для осуж­денных женщин, имеющих маленьких детей. Как напомнил Марат Ахметжанов, Уголовно-исполнительным кодексом предус­мотрено пребывание осуж­денных женщин в колониях со своими детьми до достижения ими трех лет. В стране имеется одна такая колония – в п. Жаугаш­ты Алматинской области. Там созданы все условия. Дети размещаются в доме ребенка, женщины видятся с ними без ограничений в свободное от работы время. Однако после достижения трех лет дети передаются близким родственникам либо в детские дома. Новыми нормами в целях сохранения социальных связей предусматривается положение, позволяющее осужденным женщинам оставить детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года.

Еще одна важная новелла – усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам – с 3 до 5 лет лишения свободы. Если с использованием сетей телекоммуникаций – от 3 до 7 лет лишения свободы. Более того, за такие преступления отменена возможность условно-досрочного освобождения.

Ну и что касается пыток. В статью 146 Уголовного кодекса вводится новый состав правонарушения «за жестокое или унижающее человеческое дос­тоинство обращение». Подследственность фактов разделена на две категории. В случае небольшой тяжести последствий от пыток расследование будут проводить органы внутренних дел в форме дознания. Случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения отнесут к исключительной подследственности прокуратуры.

Спикер Сената предложил главе МВД на законодательном уровне закрепить правила обязательного видеонаблюдения в уголовно-исполнительных учреж­дениях и служебных помещениях полиции. Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, недавно принятая норма о том, чтобы помещения правоохранительных органов были под видеонаблюдением и все действия фиксировались, – важная и своевременная. Такой подход поможет доказать применение незаконных действий в отношении тех или иных лиц.

– Мы вносим в Уголовный кодекс нормы, ужесточающие наказание за пытки, что очень правильно. Нужно сказать, что идет много жалоб на действия правоохранительных органов, на жесткое обращение, на насилие со стороны некоторых сотрудников. В Сенат поступают такие жалобы. Но, как показывает практика, подавляющее большинство таких случаев не доходит до суда, так как сложно доказать и предъявить какие-то факты, что имели место насилие, пытки и так далее. Как известно, вами совместно с прокуратурой приняты правила, требующие использовать видеонаблюдение во всех служебных помещениях правоохранительных органов. Надо эти правила широко использовать, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Принял Сенат и поправки, которыми утверждаются новые требования, права и обязанности для госслужащих. Как отметил председатель Агентства РК по делам государственной службы (АДГС) Дархан Жазыкбаев, основная цель документа – реализация комплекса мер по совершенствованию госслужбы в стране. Законопроектом предусматривается внесение поправок в один кодекс и три закона.

Во-первых, предусматривает­ся введение в законодательство понятия «контрактные служащие».

– Глава государства поручил в концепции развития госуправления ввести институт контрактных служащих. Они не относятся к категории госслужащих. Это позволит в период реализации отраслевых проек­тов привлечь специалис­тов со специальным образованием. Срок контракта – не более одного года. Конкретные правила и порядок в отношении контрактных служащих будут установлены соответствующим постановлением Правительства, – пояснил глава АДГС.

Во-вторых, предусматривает­ся введение ротационной выплаты. Как известно, в 2016 году введена ротация госслужащих, ее цель – обмен опытом между регионами, всестороннее совершенствование опыта служащего и профилактика коррупции. В соответствии с действующим законодательством служащему, которого ротируют в другой регион, должно быть предоставлено временное жилье. Однако из-за нехватки служебных квартир ротируемые служащие вынуждены арендовать жилье на собственные средства. Это приводит к тому, что многие служащие отказываются от ротации. Внедрение ротационной выплаты направлено на восполнение этих пробелов.

– Следует отметить, что Респуб­ликанская бюджетная комиссия одобрила воп­рос выделения необходимых средств на 2023–2025 годы на введение ротационной выплаты, – пояснил Дархан Жазыкбаев.

В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы.