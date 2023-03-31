Пора институциональных изменений

В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Жизнь после смерти
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Первый медальон в копилку сборной Казахстана на международном конкурсе мастерства Abilympics, проходящем во Франции, внесла студентка многопрофильного колледжа Акмолинской области
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Как подружить искусственный интеллект с традициями Наурыза, знают ученики Назарбаев Интеллектуальных школ
С любовью к малой родине
Чемпионка, красавица и меценатка
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
Был запрос – есть ответ
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Сельчанин нашел тело пропавшего в Туркестанской области ребенка
Казахстанские производители готовы закрывать объемы в рамках проекта "Комфортная школа"
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании "Газпром" Алексея Миллера
Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана
Труп ребенка нашли в квартире в Темиртау
Казахстанская спортсменка Мадина Нуршаева разрыдалась на ЧМ-2023 по боксу
Президенту доложили о работе Международного финансового центра "Астана"
1 апреля Казахстан запускает систему прослеживаемости товаров
Токаев произвел перестановки в диппредставительствах Казахстана
Женщина хотела свести счеты с жизнью на мосту в Шымкенте
Работник ночного клуба Астаны подрабатывал наркодилером (видео)
В Астане проходят антитеррористические учения "Найза-Антитеррор-2023"
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан