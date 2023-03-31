Пора институциональных изменений

В течение этой и прошлой недели ко мне несколько раз обращались журналисты с просьбой дать прогноз, поменяется ли глава Правительства. Кроме тривиального: «прогно­зы – дело неблагодарное», пыталась объяснить коллегам, что пора отойти от инфантильных установок, согласно которым проблемы в экономике и отдельных отраслях якобы решаются с помощью новых кадровых назначений.

Дело в институциональных изменениях, а не в персоналиях. И такие изменения институтов мы увидели, когда Парламент впервые (во всяком случае, на моей памяти) не поддержал единогласно предложенную партией «Amanat» (как победившей на выборах) кандидатуру Премьера.

Семь депутатов проголосовали против, восемь воздержались. Среди проголосовавших против, вероятно, были депутаты от оппозиционной ОСДП, публично выступившей с критикой предложенной «Amanat» кандидатуры, и самовыдвиженцы.

Таким образом, новые принципы формирования Парламента и результаты выборов уже привели к зримым институциональным изменениям высшего представительного органа страны. Прежнего «одобрямс-голосования» уже не будет, что ставит Правительство перед новой реальностью и необходимостью выстраивать взаимодействие с «неудобным», нонконформистским законодательным органом.

Как отметил на совместном заседании палат Касым-Жомарт Токаев, это потребует от членов Правительства новых качеств – прежде всего убедительности и умения аргументировать свою позицию.

«Теперь Правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед Парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества», – подчеркнул Глава государства.

Также Президент отметил, что в перс­пективе на министерские портфели смогут претендовать и выдвиженцы от парламентской оппозиции.

«В будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в Правительстве и акиматах. В этих целях предлагаю политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью», – сказал Президент.

Эти институциональные изменения в перспективе могут гораздо больше повысить эффективность Правительства, чем пресловутые «кадровые перестановки».