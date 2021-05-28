Пора менять отношение

В заседании приняли участие директор Фонда Нурсултана ­Назарбаева, депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева, депутаты Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева и Вера Ким, а также руководители приютов для животных и волонтерских инициативных групп из регионов.

Заседание является частью серии встреч с руководителями приютов для животных и волонтерами, нацеленными на разработку нормативных стандартов работы данных организаций, содержания животных.

Напомним, в апреле нынешнего года Дарига Назарбаева посетила столичные приюты с целью ознакомления с их деятельностью, проблемными вопросами.

Открывая работу «круглого стола», Дарига Назарбаева отметила, что на уважительном отношении к окружающему миру, природе, живым существам должно строиться общество.

– Эти ценности должны передаваться из поколения в поколение. Хорошо, что зоозащитники как эксперты в этой области активно вносят свои предложения по совершенствованию законодательства, формированию нового закона. И этот закон будет принят, принципиальное решение по нему есть. Это вопрос времени. Закон о защите животных должен создавать условия, а не ограничения, – сказала она.

Повестка дня заседания выбрана не случайно. За последние 4 года наблюдается увеличение количества отловленных и уничтоженных бездомных собак и кошек на 21%. Руководитель ассоциации «Inucobo» Лилия Сарсенбаева отметила, что объективным ответом на переполненность приютов стала бы «Программа выпуска», когда животное, попадая в приют, получает услуги по уходу, комп­лекс вакцинации, лечение при необходимости, стерилизацию и чипирование. Далее животное выпускается на улицу и проживает в системе инфраструктурной поддержки – кормушки, места для обитания, специально оборудованные городские зоны.

По ее словам, международный опыт показывает, что необходимо не пожизненное содержание животных в приютах, а поддержка в городской среде (кормушки, будки), так как животные помогают поддерживать экосистему города и защищают от вредителей.

Отметим, что ассоциация является одной из тех организаций, которая активно продвигает запросы зоозащитников. В 2019 году она инициировала законопроект об ответственном обращении с животными, который сейчас обсуждается в рабочих группах.

В ходе мероприятия руководители приютов и волонтеры рассказали о своем положительном опыте работы. Так, кинолог и волонтер из атырауского фонда «Дари Добро» Джабасов Мамучар рассказал о программе стерилизации бездомных животных. Данный фонд реализует такую программу уже третий год: в 2019 году – за счет средств ­акимата, дальше – благодаря помощи неравнодушных людей.

В свою очередь зоозащитница из Нур-Султана Айгуль Хасанова поделилась неудачным опытом совместной работы с местным исполнительным органом. Она рассказала, что группа волонтеров была готова взять приют, который находится на балансе у государства, в доверительное управление. Но «Астана-Ветсервис» выставил неподъемные условия – депозит в 21 млн тенге, высокие тарифы на коммунальные услуги. В результате приют остался на полном содержании государства.

– Если бы нам установили мораторий хотя бы на оплату коммунальных услуг сроком на год, можно было бы создать все условия и выйти на самоокупаемость, – посетовала она.

На заседании также озвучены предложения зоозащитников по поводу внедрения «Уроков добра», нацеленных на формирование в сознании молодежи гуманного отношения к животным, специальной animal-терапии для детей с задержкой развития, проблемами речи и слуха.

Необходима воспитательная работа с детьми, и речь идет не о факультативе, а о полноценном уроке по ответственному отношению к животным. Дети стесняются спасать животных, боятся приносить домой – их ругают родители. У ребенка закладывается норма, что животные – это плохо, с ними можно как угодно обращаться, отметили волонтеры.

Кроме того, руководители прию­тов поделились своими планами по строительству современных и благоустроенных приютов в городах Семее и Актау, которые станут полноценными социальными объектами. Но чтобы эти планы претворились в жизнь, необходимы поддержка на национальном уровне, внесение необходимых законодательных поправок и решение административных препятствий.

Зоозащитники предложили также введение обязательной регистрации домашних животных как основополагающего принципа всех мер ответственности владельца, внедрение долгосрочной программы обязательной стерилизации и кастрации всех собак и кошек, не относящихся к племенному воспроизведению, запрещение на использование ядов, а также обратили внимание на упрощение формата взаимодействия государственных органов с приютами. И отметили, что необходимо держать на особом контроле детей и подростков, замеченных в фактах жестокого обращения с животными.