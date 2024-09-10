«Поражают масштабы»: блогер Иван Червинский - о ВИК в Астане

ВИК - 2024
20
Дана Аменова
корреспондент

В числе болельщиков казахстанской сборной сегодня был замечен известный блогер Иван Червинский, сообщает Kazpravda.kz

Фото: YouTube/ALGA PETERBURG

Иван сообщил, что специально приехал в столицу на спортивные мероприятия, предварительно он смотрел за происходящим по телевизору и следил за новостями в соцсетях.  

Особенно его впечатлила церемония открытия Всемирных игр кочевников в Астане.  

«Как всегда, казахи если что-то делают, то делают максимально грандиозно, масштабно. Одно только выступление нашего флагмана культуры на мировой арене Димаша Кудайбергена стало настоящим грандиозным украшением церемонии открытия. Что касается масштабов, то я видел разные соревнования в Казахстане, но это самое большое. Хочется как можно больше успеть посетить за оставшиеся три дня соревнований. Обязательно надо посмотреть кокпар, традиционную стрельбу из лука, казакша курес», – говорит он.

Также блогер поделился своим мнением о том, как проходят соревнования. Он признался, что особенно переживал за казахстанскую команду по кокпару, которая недавно одолела американскую сборную со счетом 12:4. 

«Ковбои славятся своим общением с лошадьми и навыками, и увидеть их на казахской земле очень интересно. У американцев высокий уровень кокпара, соперники сильные, можно посмотреть, как люди играют на другом континенте. Обычно соперники - наши соседи, а здесь спортсмены приехали издалека», – считает блогер.

Также он добавил, что в этом спортивном мероприятии сегодня задействованы тысячи людей. Полное расписание соревнований можно посмотреть здесь.

Напомним, «Алға, Қазақстан!» – так называется авторский проект Ивана Червинского, блогера из России, который проживает в Алматы. Первое знакомство с Казахстаном у него случилось благодаря творчеству Димаша Кудайбергена.

#Спорт #блогер #Иван Червинский #ВИК #масштабы

Популярное

Все
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
В США состоятся первые теледебаты Трампа и Харрис
Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций
Разведчик, руководитель, патриот
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
На Земле ожидается магнитная буря
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Потерянные рюкзаки и телефоны: как полиция помогла гостям В…
ВИК-2024: Более 2 тысяч камер видеонаблюдения подключены к …
25 медалей завоевал Казахстан во второй день соревнований н…
Более 70 тысяч посетителей приняли этноаулы за три дня в Ас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]