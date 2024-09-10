«Поражают масштабы»: блогер Иван Червинский - о ВИК в Астане

Фото: YouTube/ALGA PETERBURG

Иван сообщил, что специально приехал в столицу на спортивные мероприятия, предварительно он смотрел за происходящим по телевизору и следил за новостями в соцсетях.

Особенно его впечатлила церемония открытия Всемирных игр кочевников в Астане.

«Как всегда, казахи если что-то делают, то делают максимально грандиозно, масштабно. Одно только выступление нашего флагмана культуры на мировой арене Димаша Кудайбергена стало настоящим грандиозным украшением церемонии открытия. Что касается масштабов, то я видел разные соревнования в Казахстане, но это самое большое. Хочется как можно больше успеть посетить за оставшиеся три дня соревнований. Обязательно надо посмотреть кокпар, традиционную стрельбу из лука, казакша курес», – говорит он.

Также блогер поделился своим мнением о том, как проходят соревнования. Он признался, что особенно переживал за казахстанскую команду по кокпару, которая недавно одолела американскую сборную со счетом 12:4.

«Ковбои славятся своим общением с лошадьми и навыками, и увидеть их на казахской земле очень интересно. У американцев высокий уровень кокпара, соперники сильные, можно посмотреть, как люди играют на другом континенте. Обычно соперники - наши соседи, а здесь спортсмены приехали издалека», – считает блогер.

Также он добавил, что в этом спортивном мероприятии сегодня задействованы тысячи людей. Полное расписание соревнований можно посмотреть здесь.

Напомним, «Алға, Қазақстан!» – так называется авторский проект Ивана Червинского, блогера из России, который проживает в Алматы. Первое знакомство с Казахстаном у него случилось благодаря творчеству Димаша Кудайбергена.