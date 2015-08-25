Порошковый сегмент рынка

Свежий выпуск
531
Досжан НУРГАЛИЕВ
Как отметил спикер, на сегодня в отраслевую ассоциацию входят порядка 100 предприятий, которые заняты производством молока в промышленных масштабах. До конца 2014 года все эти предприятия отрасли чувствовали себя на рынке достаточно уверенно, поскольку цена за литр молока составляла порядка 115 тенге. Однако после падения курса российского рубля почти вдвое конкуренция на рынке приобрела жесткий характер. Закупочная цена на молоко отечественных производителей снизилась практически на 40%, то есть с 115 до 70 тенге. При этом потери хозяйств со среднесуточным надоем молока до 15 тонн составляли от 700 тыс. до 1 млн тенге. В годовом выражении выходило свыше 200 млн тенге убытка.
– При таком положении дел многие проекты компаний по расширению производства были свернуты, поскольку капиталовложения осуществляются из доходов, которые резко упали, – пояснил спикер.
Переход в режим валютного таргетирования снял напряжение, возникшее на рынке молочной продукции. Импорт отныне будет не таким дешевым, как раньше. И одно только это условие делает конкуренцию между отечественными и зарубежными производителями более взвешенной.
Сансызбай Умирбеков разъяснил реальное положение вещей в сфере импорта молока. Он напомнил, что вся молочная продукция, которая теснится на прилавках казахстанских магазинов и рынков под брендом российских и белорусских производителей, на деле сделана из сухо-молочного порошка. На сегодня в Казахстане производится около 60% молока и молочной продукции, остальные 40% объема завозятся на рынок в виде импорта. Эти продукты могут лежать на прилавках месяцами и больше, что указывает на их синтетичность.
Цельномолочные продукты, как правило, имеют недолгий срок хранения и рассчитаны в основном на местное потребление. На практике никакой производитель не рискнет экспортировать такой продукт дальше приграничной зоны.
Относительно разницы между двумя видами продуктов, с точки зрения продуктивности, эксперт отметил, что порошковое молоко – это жидкость, из которой выхолостили все полезные вещества.
Между тем узкий круг отечественных производителей цельного молока и качественного кефира сегодня известен казахстанскому потребителю – это КТ «Зенченко», ТОО «Родина» и некоторые другие компании. Основная проблема этих предприятий состоит в недобросовестной конкуренции со стороны тех компаний, которые продолжают производить молочные продукты на основе порошкового сырья без соблюдения технического регламента по маркировке и продают их по той же цене, что и цельное молоко.
– Разница между себестоимостью порошковой и цельной продукции существенная, поэтому ценовые колебания рынка бьют в первую очередь по производителям качественного продукта, – говорит эксперт отрасли.
Он также отметил, что отсутствие всякого технического контроля как в стране, так и в рамках ЕАЭС позволяет этой негативной практике «жиреть» на почве потребительского нигилизма. По его мнению, в погоне за прибылью можно потерять и целую отрасль отечественного молочного животноводства. То есть если все начнут делать молоко из порошка и толкать его на рынок в расчете на всеядность потребителя, то смысла содержать коров не будет.

Популярное

Все
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Душой – казах, по паспорту – немец
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Ризабек Айтмухан: третий титул чемпиона мира
Рост производства составил 4,8%
У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана
«Болашақ» может остаться без будущего
Что дает гражданам соцстрахование?
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
«Кайрат» выиграл отборочный турнир Лиги чемпионов УЕФА
Lady из Каменки
В объятиях большой семьи
Тревожные выходные
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов организаций ТиПО сельскохозяйственного направления
Открылся ряд учреждений и инфраструктурных объектов
Нет акцизов – нет свободы
В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Чеченка с казахской душой
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Этот день изменил судьбу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Решительный шаг к независимости
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Нет акцизов – нет свободы
Тревожные выходные
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
Что дает гражданам соцстрахование?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]