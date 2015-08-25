Порошковый сегмент рынка Свежий выпуск 531 Досжан НУРГАЛИЕВ

Как отметил спикер, на сегодня в отраслевую ассоциацию входят порядка 100 предприятий, которые заняты производством молока в промышленных масштабах. До конца 2014 года все эти предприятия отрасли чувствовали себя на рынке достаточно уверенно, поскольку цена за литр молока составляла порядка 115 тенге. Однако после падения курса российского рубля почти вдвое конкуренция на рынке приобрела жесткий характер. Закупочная цена на молоко отечественных производителей снизилась практически на 40%, то есть с 115 до 70 тенге. При этом потери хозяйств со среднесуточным надоем молока до 15 тонн составляли от 700 тыс. до 1 млн тенге. В годовом выражении выходило свыше 200 млн тенге убытка.

– При таком положении дел многие проекты компаний по расширению производства были свернуты, поскольку капиталовложения осуществляются из доходов, которые резко упали, – пояснил спикер.

Переход в режим валютного таргетирования снял напряжение, возникшее на рынке молочной продукции. Импорт отныне будет не таким дешевым, как раньше. И одно только это условие делает конкуренцию между отечественными и зарубежными производителями более взвешенной.

Сансызбай Умирбеков разъяснил реальное положение вещей в сфере импорта молока. Он напомнил, что вся молочная продукция, которая теснится на прилавках казахстанских магазинов и рынков под брендом российских и белорусских производителей, на деле сделана из сухо-молочного порошка. На сегодня в Казахстане производится около 60% молока и молочной продукции, остальные 40% объема завозятся на рынок в виде импорта. Эти продукты могут лежать на прилавках месяцами и больше, что указывает на их синтетичность.

Цельномолочные продукты, как правило, имеют недолгий срок хранения и рассчитаны в основном на местное потребление. На практике никакой производитель не рискнет экспортировать такой продукт дальше приграничной зоны.

Относительно разницы между двумя видами продуктов, с точки зрения продуктивности, эксперт отметил, что порошковое молоко – это жидкость, из которой выхолостили все полезные вещества.

Между тем узкий круг отечественных производителей цельного молока и качественного кефира сегодня известен казахстанскому потребителю – это КТ «Зенченко», ТОО «Родина» и некоторые другие компании. Основная проблема этих предприятий состоит в недобросовестной конкуренции со стороны тех компаний, которые продолжают производить молочные продукты на основе порошкового сырья без соблюдения технического регламента по маркировке и продают их по той же цене, что и цельное молоко.

– Разница между себестоимостью порошковой и цельной продукции существенная, поэтому ценовые колебания рынка бьют в первую очередь по производителям качественного продукта, – говорит эксперт отрасли.

Он также отметил, что отсутствие всякого технического контроля как в стране, так и в рамках ЕАЭС позволяет этой негативной практике «жиреть» на почве потребительского нигилизма. По его мнению, в погоне за прибылью можно потерять и целую отрасль отечественного молочного животноводства. То есть если все начнут делать молоко из порошка и толкать его на рынок в расчете на всеядность потребителя, то смысла содержать коров не будет.



