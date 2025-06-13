Избранный аким

и его планы

Когда едешь из Астаны в Караганду, на трассе можно встретить указатель с названием населенного пункта – Актау. Нет, это не ошибка. В центре Казахстана, а не только на западе, есть свой Актау. Правда, это не большой город, а маленький рабочий поселок возле цементного завода. Он находится в 18 км к северу от Темиртау. Свое название он получил в честь известняка («әк» в переводе с казахского – известь), который добывают неподалеку и используют в качестве сырья.

Цементный завод здесь до сих пор работает – им владеет иност­ранный инвестор, а вот другие предприятия в поселке обанкротились и закрылись в тяжелые 90-е годы XX века. Тогда люди, лишившиеся работы, разъезжались: одни на ПМЖ за границу, другие – в Темиртау и Караганду. Сейчас в Актау, где раньше проживали порядка 16 тысяч человек, осталось чуть больше 5 000. Они беспокоятся о судьбе родного поселка: участвуют в его политической и общественной жизни.

Месяц назад, 18 мая, в Актау прошли выборы акима. Прежний ушел с поста – здоровье подвело. Свои кандидатуры на должность поселкового главы выдвинули трое: два чиновника из города Темиртау и заместитель акима Актау. На выборы пришла почти половина взрослых жителей поселка. В итоге победил местный госслужащий – Азамат Кайрбаев, он набрал более 70% голосов.

Корреспондент «Казправды» съездила в Актау и пообщалась с его жителями. Оказалось, люди, действительно поддерживают своего нового акима. Отмечают, что он молод – ему 39 лет, но для госслужащего это, скорее, преимущество. Значит, есть силы защищать интересы своего поселка.

– Я голосовала за Азамата Нурболатовича, потому что знаю его, – говорит жительница Актау Ксения Кузьмич. – Раньше он у нас отвечал за коммунальную сферу. Хоть сам и не местный, из Темиртау, но все наши проблемы знает. Благодаря прежнему акиму поселок стал преображаться, и, я думаю, новый продолжит его начинания.

Новичка поддерживает и пенсионерка Антонина Пащенко. Ее – даму в яркой панаме и с сумкой наперевес – я встретила в парке, возле Дома культуры. Она сидела на лавочке, в тени деревьев, и любовалась фонтаном.

– Парк – это мое самое любимое место. Я здесь каждый день гуляю, – с улыбкой рассказывает мне Антонина Тимофеевна. – Аким у нас хороший. Мне в нашем поселке все нравится. Только вот памятник Ленину у нас ветшает (бетонный Ильич стоит в центре парка. – Авт.). Его сначала плиткой отделали, но она почти вся отвалилась. Страшно смотреть! Хорошо бы памятник привести в порядок.

Тут к нам подходит новоизбранный аким Актау. Кто-то сообщил ему о моем приезде в поселок. Я же заранее его не предупреждала. Азамат Кайрбаев согласился провести небольшую экскурсию по поселку.

– Почему вы решили участвовать в выборах? – интересуюсь я у акима.

– Работаю здесь с 2020 года. Актау стал для меня родным. Я здесь днем и ночью, – отвечает мой собеседник. – У нас один из самых больших по площади поселков в Карагандинской области. Хотелось бы приложить усилия, весь свой опыт, чтобы сделать его еще лучше.

Что действительно необходимо поселку, так это центральная котельная. Ведь сейчас 12 пятиэта­жек подключены к маленьким АСО, что расположены во дворах. Они похожи на гаражи с высокими трубами. Перед каждым отопительным сезоном жители многоэтажек собирают деньги на закупку угля и нанимают кочегаров, которым всю зиму платят за работу. Это влетает потребителям в копеечку. Люди уверены, что с центральной котельной их издержки были бы меньше.

– Проект строительства цент­ральной котельной у нас разработан. Сейчас он находится на госэкспертизе, – информирует аким. – Он подразумевает подключение всех пятиэтажных домов, а также двух школ, зданий полиции, почты и акимата. При этом мощность мы взяли с запасом, с учетом возможного строительства жилья. Отмечу, что новая котельная будет работать на угле. Но когда к нам проведут газопровод, ее можно будет перевести на экологически чистое топливо. Я считаю, это важно.

Надо сказать, что газ сюда придет в ближайшие несколько лет. Уже сейчас подрядчик тянет трубопровод вдоль дороги, ведущей из Темиртау в Актау.

Чистая вода –

в каждый дом

Мини-экскурсию по поселку аким начал с рассказа о новом водопроводе. Оказывается, еще два года назад на улицах Актау стояли колонки. Люди носили воду домой в ведрах, баклажках, перевозили во флягах. Конечно, такой способ доставки жизненно важного ресурса народ не устраивал. Местные жители жаловались, и власти их услышали. Проложили трубы там, где их не было. Теперь вода бежит из кранов в доме каждого актаусца.

– Я хочу сделать наш поселок комфортным. А что самое важное для жителей? Вода, тепло и дороги, – рассуждает Азамат Кайрбаев. – Новый водопровод по улицам частного сектора проложен. Теперь мы меняем старые сети. Чистая питьевая вода должна быть у всех.

Большинство дорог и проездов в поселке заасфальтировано. Причем покрытие есть не только на центральных улицах и возле многоэтажек, но и в частном секторе. Дороги отремонтированы и на железнодорожной станции Мырза, которая тоже относится к поселку.

Надо сказать, что жилых домов здесь мало. Много заброшенных строе­ний. Но это не отразилось на масштабах ремонта дорог. Более того, подрядчики обустроили тротуары параллельно с дорогами. Больше других асфальту рада малышня. Она с удовольствием гоняет на самокатах и велосипедах по пешеходным дорожкам.

– Посмотрите, мы отремонтировали дорогу от старой части поселка до кладбищ, – показывает мне аким. – Заасфальтировали площадки для парковки автомобилей. Стало удобнее и чище. Отмечу, что работу по благоустройству мы начали еще с прежним акимом, а теперь я продолжаю его проекты.

Я заметила, что в Актау много детских игровых и спортивных площадок. Причем на последних занимаются не только дети и подростки, но и пожилые люди. Одна такая площадка, расположенная в старой части поселка, меня очень заинтересовала. Здесь подрядчик установил крепкие уличные тренажеры российского производства. На каждом из них прикреплена табличка с указанием минимального роста и максимального веса потенциального спортсмена, а также группы мышц, которые он может накачать. Есть здесь и QR-код, при сканировании которого выйдет инструкция о том, как правильно заниматься на тренажере.

Привлекательности поселку добавляют двухэтажные дома со светло-розовыми фасадами и новыми крышами, сверкающими на солнце. Их отремонтировали по программе, которая предусматривает восстановление исторического облика поселка. К сожалению, этот самый облик портят брошенные панельные пятиэтажки с пустыми глазницами окон. Всего их в Актау 15. Дома пустуют уже более 30 лет и, кажется, вот-вот рухнут. Кое-где опасно свисают бетонные плиты – держатся исключительно благодаря качеству советской арматуры.

– Сначала мы планируем провести техническое обследование этих домов, чтобы убедиться в том, что они действительно в аварийном состоянии, – рассказывает о своих планах глава поселка. – А потом будем просить деньги на снос. Брошенное жилье – это для нас большая проблема. К сожалению, за один год ее не решить.

В ожидании

пожарного депо

В нынешнем году Актау празднует 75-летний юбилей. Отмечая эту дату, власти и местные жители наводят порядок в поселке. Надо сказать, что здесь и так чисто и зелено. В этом есть заслуга молодых активистов из отряда «Жасыл ел». Я встретила их в местном парке. Старшеклассники и студенты, которых недавно набрали в отряд, знакомились друг с другом и обсуж­дали планы на нынешнее лето.

– Этим летом мы будем заниматься уборкой территории, косить траву и сажать деревья, – говорит координатор жасылелев­цев Тимур Барлыбаев. – Мне нравится работать на свежем воздухе, приносить пользу поселку. К тому же нам еще и платят: по 85 тысяч тенге тем, кому до 15 лет, и по 125 тысяч тем, кто старше 16.

Взрослые рады тому, что молодежи есть чем заняться, да еще заработать на карманные расходы.

– Я часто вижу, как подростки слоняются по поселку или сидят на лавочках со смартфонами в руках, – констатирует жительница Актау Ксения Кузьмич. – У нас есть только спортивный комплекс, но не все же увлекаются спортом. Хотелось бы что-то организовать для молодежи.

К сожалению, не только с досугом, но и с развитием МСБ в поселке все сложно. Есть только магазины. А, к примеру, автозаправочной станции в Актау нет ни одной. Автомобилистам приходится ездить за бензином в Темиртау.

Нет у поселка и собственной пожарной части. Это сильно беспокоит местных жителей. Ведь пожары здесь не редкость – особенно во время отопительного сезона. Тушить их приезжают машины из Темиртау. Только на дорогу у пожарной команды уходит около получаса. За это время может случиться непоправимое.

Актаусцы на каждой встрече с акимом Темиртау или главой региона просят построить пожарное депо. Обращались они и лично к министру по ЧС, когда тот заезжал с рабочим визитом в Карагандинскую область. С тех пор прошло уже три года, но пожарной части так и нет.

Отправляла запрос в акимат Темиртау, вот что мне ответили: «Разработан проект строительства пожарного депо в поселке Актау. Имеется положительное заключение госэкспертизы. Мы направили бюджетную заявку для финансирования из вышестоящих бюджетов. Проект будет реализован после выделения средств».

Когда в казне найдутся деньги, неизвестно. Но люди согласны подождать. Лишь бы не было ЧП.

Жители Актау любят свой поселок и считают, что у него большие перспективы. Нужно только стимулировать развитие бизнеса, соз­давать новые рабочие места. Тогда молодежь, получив образование в городе, будет возвращаться в родной поселок и трудиться на его благо.