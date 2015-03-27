После крушения A320 авиакомпании срочно меняют инструкции для экипажей

В мире
Ряд международных авиакомпаний меняет инструкции для экипажей после крушения самолета компании Germanwings во Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Напомним, следственные органы выяснили, что перед трагедией в кабине находился только один пилот

В этой связи руководство норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle ASA ввело новые правила, согласно которым пилот пассажирского самолета больше не будет иметь права оставаться в кабине один, тогда как ранее инструкция этого не запрещала. 

Аналогичные требования должны прописать в своих инструкциях авиакомпании Канады. Об этом заявила министр транспорта страны Лиза Рейтт. По ее словам, новые предписания ведомства должны вступить в силу "без промедления".

"В настоящее время нет предписания об обязательном постоянном присутствии в кабине пилотов двух членов экипажа на протяжении всего полета. Теперь мы обязываем авиаперевозчиков следовать соответствующим требованиям. При отсутствии одного из пилотов на его место может сесть стюардесса или другой член экипажа", – уточнила Рейтт.

Отмечается, что за несколько часов до выпуска директивы Министерства транспорта Канады крупнейшая национальная авиакомпания Air Canada объявила об изменении политики в отношении действий своих пилотов во время полета. Такая практика уже много лет действует во всех авиакомпаниях США. "Если одному из пилотов потребуется выйти из кабины, то это место на время его отсутствия занимает кто-то из членов экипажа, например, бортпроводник", – уточнили в канадской авиакомпании.

Сегодня же вступило в силу правило двух членов экипажа в кабине, введенное крупнейшей британской бюджетной авиакомпанией EasyJet. Это решение было принято по согласованию с управлением гражданской авиации.

Ожидается, что такие же правила введут и другие британские авиакомпании, так как управление гражданской авиации страны в четверг предписало им пересмотреть условия безопасности после катастрофы самолета компании Germanwings.

По заявлению главы Федерального объединения воздушного транспорта (BDL) Маттиаса фон Рандова, крупнейшие германские авиакомпании выразили готовность ввести такое же правило. По его словам, запретить своим пилотам оставаться одним в кабине готовы концерн Lufthansa, перевозчики Air Berlin, Condor.

Запись с черного ящика A320 указывает на то, что гибель 150 человек на борту авиалайнера на юге Франции стала результатом умышленных действий второго пилота.

Согласно заявлениям прокурора Марселя Бриса Робена, капитан А320 вышел из кабины и не смог вернуться обратно, в то время как второй пилот в это время сознательно инициировал снижение самолета, которое привело к его крушению.

На борту лайнера находились 150 человек: 144 пассажира и 6 членов экипажа. Большинство – граждане Германии и Испании. По данным французских властей, на борту A320 были также граждане Австралии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Дании, Казахстана, Колумбии, Мексики, США и Японии.

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